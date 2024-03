Chuyện showbiz đáng quan tâm

Cuộc thi "Miss World Business 2024" chính thức khởi động

"Miss World Business 2024" đã chính thức quay trở lại với dấu ấn 10 năm. Giám khảo cuộc thi gồm NSND Trịnh Kim Chi, Nguyên Vũ, Băng Châu, Mai Thu Huyền, Hiền Mai, NTK Quỳnh Paris.

Dự kiến vòng bán kết diễn ra ngày 19-5. 40 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được chọn vào vòng chung kết, diễn ra vào tháng 6-2024, tại Đồng Nai.

Đặc biệt, top 15 vào chung kết sẽ được ban tổ chức thực hiện clip quảng bá du lịch cho mỗi thí sinh. Ban tổ chức còn thực hiện hành trình tìm đại sứ tại 63 tỉnh thành, để lan tỏa hình ảnh đẹp cuộc thi, truyền cảm hứng đến các thí sinh.



Cuộc thi "Miss World Business 2024" (Hoa hậu Thế giới Doanh nhân) do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng Nai chấp thuận tổ chức.

Diễn viên Hiền Mai ủng hộ các hoạt động thiện nguyện bên lề cuộc thi, tạo thêm điều kiện cho các doanh nhân thể hiện trách nhiệm cộng đồng.

"Thí sinh đăng quang không phải là cô gái đẹp nhất, nhưng phải hội tụ được năm tiêu chí của cuộc thi: Tâm, tầm, tài, sắc và kết nối" - Trường ban tổ chức, ông Nguyễn Duy Mạnh cho biết tại buổi họp báo ngày 27-3.

"Kết nối là yếu tố quan trọng nhất của cuộc thi. Kết nối giúp doanh nhân kinh doanh tốt hơn, đóng góp cho cộng đồng, lan tỏa rộng hơn" - ông Nguyễn Duy Mạnh thông tin thêm

