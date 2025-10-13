HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Chuyện "sĩ đến hết đời" của Tiêu Minh Phụng

Thùy Trang

(NLĐO)- Mang đờn ca tài tử qua bài Đất phương Nam đến với Lễ hội giao lưu văn hóa thế giới 2025, Tiêu Minh Phụng bảo "sĩ đến hết đời".

Rapper “Tiêu Minh Phụng” gây sốt tại Lễ hội văn hóa Thế giới 2025: điều gì đã xảy ra?

Tiêu Minh Phụng "sĩ đến hết đời" khi tham gia chương trình Lễ hội giao lưu văn hoá Thế giới 2025 - Ảnh 1.

Rapper Tiêu Minh Phụng tại Lễ hội giao lưu văn hóa Thế giới 2025

Mới đây, tại Lễ hội giao lưu văn hóa Thế giới 2025 do Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hoá Thể thao phối hợp tổ chức, với sự tham dự của các Nguyên thủ quốc gia, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, đại diện lãnh sự quán các nước và các đơn vị ban ngành có liên quan, Tiêu Minh Phụng để lại nhiều dấu ấn.

Chương trình được biểu diễn và giao lưu với các loại hình văn hoá trên thế giới và Tiêu Minh Phụng là người duy nhất đại diện miền Nam biểu diễn cho loại hình đờn ca tài tử qua bài Đất Phương Nam được phối mới và cách tân hiện đại để nhầm lan toả giá trị tinh thần, văn hoá của người dân Nam Bộ. 

Ở bài hát này Tiêu Minh Phụng đã kết hợp với 6 loại nhạc cụ dân tộc quen thuộc trong đờn ca tài tử để phần nào lan toả giá trị tốt đẹp của loại hình văn hoá

Chia sẻ về cảm xúc bản thân, Tiêu Minh Phụng nói: "sĩ đến hết đời". Anh nói thêm: "Được đứng trên sân khấu của Lễ hội giao lưu văn hoá thế giới 2025 là một niềm vinh dự và xúc động vô cùng lớn đối với một người yêu văn hoá dân tộc như tôi, hơn nữa còn được cất cao tiếng hát của mình với loại hình Đờn Ca Tài Tử để phần nào giới thiệu những âm điệu ngũ cung đến bè bạn quốc tế. 

Giữa muôn sắc màu văn hoá của các quốc gia, tôi cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết giá trị tinh hoa của văn hoá Việt Nam – nơi tôi sinh ra, lớn lên và mang trong tim từng nhịp điệu, từng câu hát, từng làn điệu dân gian

“Hát” cả thế giới nghe: âm nhạc miền Tây Nam Bộ kể chuyện dân tộc!

Rapper  Tiêu Minh Phụng biểu diễn Đất phương Nam tại Lễ hội giao lưu văn hóa thế giới 2025 

Khoảnh khắc cất lên giai điệu, tôi không chỉ hát cho riêng mình, mà còn như đang kể câu chuyện của dân tộc, của văn hoá và văn phông của con người miền Tây Nam Bộ – câu chuyện của những con người hiền hòa, kiên cường, và của một nền văn hoá đậm đà bản sắc. 

Mỗi bước chân, mỗi tiếng nhạc vang lên đều là một nhịp cầu nối, đưa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế".

Tiêu Minh Phụng bảo rằng anh tự hào khi được góp một phần nhỏ bé trong hành trình giao lưu, lan toả tinh thần nghệ thuật và tình hữu nghị giữa các dân tộc. 

Đây không chỉ là một buổi biểu diễn, mà còn là một kỷ niệm đáng trân trọng – nơi âm nhạc trở thành ngôn ngữ chung, nơi văn hoá kết nối những trái tim.

Tiêu Minh Phụng "sĩ đến hết đời" khi tham gia chương trình Lễ hội giao lưu văn hoá Thế giới 2025 - Ảnh 2.

Được chụp ảnh cùng Phu Nhân Tổng Bí Thư Tô Lâm

"Hơn nữa đây là cơ hội tôi được gặp gỡ giao lưu, được gặp gỡ lãnh sự quán, tổng thống các nước, Phu nhân bác Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, cục trưởng cục nghệ thuật NSND Xuân Bắc và rất nhiều đại diện cấp cao đại diện cho một dân tộc Việt Nam, đây thật sự là điều mà tôi từng ao ước và nó như một giấc mơ trong hành trình và sự nghiệp làm nghề của mình".

Với Tiêu Minh Phụng nghệ thuật không chỉ là đam mê mà còn là lẽ sống, đặc biệt âm nhạc dân tộc. Không dám nói đến tham vọng đưa âm nhạc bản sắc Việt ra thế giới nhưng anh luôn ấp ủ, cố gắng đến sức tàn lực kiệt. Để "một ngày nào đó, tôi có những câu chuyện của riêng mình để kể với con cháu". 

Vất vả nhiều với hành trình của chính mình nhưng Tiêu Minh Phụng chưa bao giờ thấy nản. Anh thấy biết ơn khi cuộc đời cho anh được đến với nghệ thuật, để từ đó có những cơ hội tuyệt vời như việc được tham gia biểu diễn tại Lễ hội giao lưu văn hóa thế giới 2025. 

"Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Bộ Ngoại giao, Bộ Thể Thao - Văn Hoá Và Du Lịch, Cục trưởng cục nghệ thuật biểu diễn, UBND Hà Nội, ban tổ chức, khán giả, và tất cả những ai đã tạo nên một không gian tuyệt vời để nghệ sĩ chúng tôi được sống trọn với đam mê và lan toả bản sắc Việt ra thế giới"- anh nói.

