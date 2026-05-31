Chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử

Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III cho rằng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31-5 đến ngày 1-6 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa lịch sử. Bởi đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Philippines, đồng nghĩa với việc lần đầu tiên lãnh đạo cao nhất của hai nước sẽ có cuộc gặp chính thức.

Chuyến thăm này đặc biệt có ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ song phương. Đây là dịp để hai bên nhìn lại chặng đường 50 năm qua, và quan trọng hơn là cùng định hướng, thống nhất hoạch định tầm nhìn cho quan hệ Philippines - Việt Nam trong 50 năm tiếp theo hoặc xa hơn nữa.

Là hai quốc gia Đông Nam Á có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, Việt Nam và Philippines cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2015 là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để thúc đẩy hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới.

Trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam - Philippines tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, trong đó nổi bật là sự gia tăng tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế và tăng cường phối hợp trên các vấn đề khu vực và quốc tế. Hai nước phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt trong ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác đa phương khác. Hai nước cùng coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN, đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và hướng tới xây dựng một khu vực Đông Nam Á đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững.

Hợp tác biển và đại dương tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương. Việt Nam và Philippines đều là các quốc gia biển, có lợi ích thiết thân trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở biển Đông. Hai nước đã thúc đẩy đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin và phối hợp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Bên cạnh đó, theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, hợp tác quốc phòng - an ninh giữa hai nước ngày càng thực chất hơn. Hai bên tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp trong các lĩnh vực như an ninh hàng hải, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Điều này góp phần củng cố lòng tin chiến lược và đóng góp tích cực vào ổn định chung của khu vực.

Về kinh tế, quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước đang có nhiều bước tiến tích cực. Philippines hiện là một trong những thị trường quan trọng của Việt Nam trong ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và lương thực. Việt Nam là đối tác cung ứng gạo quan trọng của Philippines, góp phần hỗ trợ bảo đảm an ninh lương thực cho nước bạn, đồng thời tạo đầu ra ổn định cho nông sản Việt Nam. Hiện kim ngạch thương mại song phương đạt 8,3 tỉ USD, hướng sớm nâng lên trên 10 tỉ USD.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường khẳng định với nền tảng hữu nghị tốt đẹp, tin cậy chính trị ngày càng cao và nhiều tiềm năng hợp tác rộng mở, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm xung lực mới, đưa quan hệ Việt Nam - Philippines phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.