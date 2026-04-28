Chuyến thăm hàn gắn quan hệ Anh - Mỹ

Vua Anh Charles III có chuyến thăm cấp nhà nước đến Mỹ từ ngày 27 đến 30-4 (giờ địa phương) trong bối cảnh "mối quan hệ đặc biệt" giữa hai đồng minh này đang căng thẳng. Thông báo của Điện Buckingham cho biết chuyến thăm là cơ hội để tôn vinh lịch sử chung của hai quốc gia. Trong khi đó, AP nhận định chuyến đi của Vua Charles III có mục tiêu chính là hàn gắn quan hệ Anh - Mỹ đang bị thử thách đáng kể dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Rạn nứt giữa chính phủ hai nước thời gian qua về nhiều vấn đề, trong đó nổi bật là chiến sự Trung Đông, khiến chuyến thăm trên trở nên nhạy cảm hơn về chính trị. Trong những tuần gần đây, Tổng thống Donald Trump chỉ trích Thủ tướng Anh Keir Starmer vì không sẵn lòng tham gia chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran. Dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định bầu không khí lạnh nhạt về chính trị sẽ không ảnh hưởng đến chuyến thăm mà ông cho là có thể giúp hàn gắn quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Vua Charles III (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại tiệc chiêu đãi ở lâu đài Windsor (Anh) hồi tháng 9-2025 Ảnh: AP

Chuyến thăm của Vua Charles III diễn ra hơn 7 tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có chuyến công du tương tự đến Anh. Đó cũng là chuyến thăm cấp nhà nước đến Anh lần thứ 2 của nhà lãnh đạo này. "Tổng thống Donald Trump luôn dành sự tôn trọng lớn cho Vua Charles, và mối quan hệ của hai người càng được thắt chặt sau chuyến thăm lịch sử của tổng thống tới Vương quốc Anh năm ngoái" - người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly nói với hãng tin AP.

Tại Washington, Nhà vua và Hoàng hậu Anh dự kiến dùng trà riêng với gia đình ông Donald Trump, tham dự tiệc vườn và quốc yến tại Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ và Nhà vua Anh cũng sẽ có buổi gặp riêng. Một điểm nhấn khác của chuyến thăm là bài phát biểu của Vua Charles III tại phiên họp chung của lưỡng viện quốc hội Mỹ ngày 28-4, nơi nhà vua cần dung hòa giữa việc thể hiện lập trường của chính phủ Anh và duy trì quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Donald Trump. Theo AP, bài phát biểu là cơ hội để truyền tải thông điệp rằng mối quan hệ lâu dài giữa hai nước quan trọng hơn những bất đồng nhất thời. Trước đó, Nữ hoàng Anh Elizabeth II có bài phát biểu tương tự trong chuyến thăm năm 1991.

Chuyên gia Kristofer Allerfeldt của Đại học Exeter (Anh) nhận định với AP rằng với Vua Charles III, chuyến thăm là dịp để "tăng cường quan hệ lâu dài, thể hiện sức mạnh mềm của hoàng gia và khẳng định Anh vẫn có vị thế ngoại giao trên trường quốc tế". Trong khi đó, Đại sứ Anh tại Mỹ, ông Christian Turner nhấn mạnh các chuyến thăm cấp nhà nước được thực hiện thay mặt cho chính phủ. Lần này, có 3 ưu tiên chiến lược là đầu tư, hợp tác quân sự và tăng cường kết nối giữa người dân hai nước, trong đó có du lịch và giáo dục. Theo ông Turner, chuyến thăm của Vua Charles III nhằm làm mới và củng cố mối quan hệ Anh - Mỹ, nêu bật "lịch sử chung, những hy sinh chung và các giá trị chung", đồng thời cho thấy mối quan hệ này mang lại cuộc sống "an toàn, sung túc và hạnh phúc hơn" cho người dân hai nước.