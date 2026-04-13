Quốc tế

Anh không phong tỏa eo biển Hormuz cùng Mỹ; 2 tàu dầu chạy đua "phá vây"

Thu Hương

(NLĐO) - Anh lựa chọn triển khai tàu quét mìn thay vì tàu chiến để hỗ trợ mở cửa eo biển Hormuz; một số tàu vận tải bắt đầu lộ trình thoát khỏi vịnh Ba Tư.

Tờ The Guardian ngày 12-4 đưa tin Anh sẽ không góp mặt trong bất kỳ hoạt động phong tỏa nào tại eo biển Hormuz.

Thay vì điều động tàu chiến thực thi lệnh phong tỏa của Mỹ, Anh sẽ triển khai các tàu quét mìn để dọn dẹp tuyến đường vốn bị Iran kiểm soát từ khi cuộc chiến bắt đầu. Việc Anh sẵn sàng xem xét vai trò trong các hoạt động rà phá mìn được đánh giá là "tách biệt" với đề xuất phong tỏa của ông Donald Trump.

Trước đó cùng ngày 12-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ phong tỏa tuyến đường thủy này với sự trợ giúp từ các đồng minh NATO.

Trong bài phát biểu trên Fox News hôm 12-4, Tổng thống Donald Trump cho biết "sẽ không mất nhiều thời gian để dọn sạch eo biển" và cho rằng nhiều quốc gia đang giúp sức.

Tuy nhiên, người phát ngôn Chính phủ Anh nêu rõ: "Vương quốc Anh tiếp tục ủng hộ tự do hàng hải và mở cửa eo biển Hormuz, điều cấp thiết để hỗ trợ kinh tế toàn cầu. Eo biển Hormuz không được phép trở thành nơi bị thu phí".

Thủ tướng Keir Starmer hiện phối hợp với Pháp và các đối tác để xây dựng kế hoạch mở lại lưu thông, sau khi đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan thất bại vào rạng sáng 12-4 do bất đồng về vấn đề hạt nhân.

Anh từ chối phong tỏa eo biển Hormuz; tàu dầu bắt đầu tìm cách vượt vòng vây của Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump cho biết Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu ngăn chặn "bất kỳ và tất cả các tàu tìm cách ra hoặc vào eo biển Hormuz". Ảnh: The Telegraph.

Iran tuyên bố tàu chiến Mỹ "suýt bị phá hủy", tháo chạy khỏi eo biển Hormuz. Thực hiện: Thanh Long

Tại thực địa, hãng tin Bloomberg dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy hai tàu chở nhiên liệu đã bắt đầu di chuyển qua eo biển Hormuz vào sáng sớm 13-4.

Tàu New Future (treo cờ Quần đảo Marshall) và tàu Auroura (treo cờ Panama) hiện chọn lộ trình sát bờ biển Iran và đảo Larak để hướng ra phía Đông. Đây là lộ trình được Iran cho phép.

Tàu New Future đang chở hơn 330.000 thùng dầu thô từ Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) để hướng tới cảng Sohar của Oman. Tàu Auroura, vốn nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ từ tháng 12-2025 do liên quan đến thương mại dầu mỏ Iran, đang di chuyển với tín hiệu thông báo có thủy thủ đoàn người Ấn Độ trên tàu.

Đây là những tàu đầu tiên tìm cách vượt qua khu vực này kể từ khi Mỹ thông báo lệnh phong tỏa toàn diện đối với các tàu ra vào cảng hoặc vùng duyên hải của Iran. Lệnh phong tỏa của Mỹ chính thức có hiệu lực từ 10 giờ sáng ngày 13-4 (giờ Mỹ).

Hiện tại, tiến trình của các tàu đang được theo dõi sát sao khi Mỹ và Iran cùng cạnh tranh quyền kiểm soát điểm nghẽn Hormuz.

Anh từ chối phong tỏa eo biển Hormuz; tàu dầu bắt đầu tìm cách vượt vòng vây của Mỹ - Ảnh 2.

Hai tàu New Future (màu trắng) và Auroura (màu xanh) di chuyển qua eo biển Hormuz, khu vực phía Nam đảo Larak của Iran vào sáng 13-4. Ảnh: Bloomberg.

(NLĐO) - Cuộc tấn công của Iran nhằm vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Saudi hồi tháng trước được cho là đã làm hư hại 5 máy bay chở dầu.

VIDEO: Iran tuyên bố tàu chiến Mỹ "suýt bị phá hủy", tháo chạy khỏi eo biển Hormuz

(NLĐO) - Bị tên lửa Iran khóa mục tiêu, hai tàu khu trục Mỹ buộc phải rút lui khỏi eo biển Hormuz ngày 11-4, theo điều tra độc quyền của kênh Press TV.

Iran công bố ghi âm phát "cảnh báo cuối cùng” với tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz

(NLĐO) - Iran lặp lại tới 3 lần "lời cảnh báo cuối cùng" đối với tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz khi căng thẳng đôi bên tiếp tục leo thang.

