Chuyến thăm nghĩa tình trước thời khắc giao thừa

Chiều 16-2 (tức 29 Tết), Ban giám đốc và Công đoàn Công ty TNHH Việt Nam Samho (xã Bình Mỹ, TPHCM) đã đi thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà cho 60 gia đình công nhân ở trọ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết. Tại chuyến thăm, Ban giám đốc và Công đoàn công ty đã tặng 60 phần quà cho các gia đình, trị giá mỗi phần quà là 1 triệu đồng.

Những hình ảnh tại chuyến thăm công nhân ở trọ của Ban giám đốc và Công đoàn Công ty TNHH Việt Nam Samho vào ngày 29 Tết

Được đoàn chúc Tết và tặng quà vào ngày cuối cùng của năm ngay tại nhà trọ, chị Nguyễn Thị Nguyệt (quê tỉnh Thanh Hóa) vô cùng xúc động. Trò chuyện cùng đoàn về hoàn cảnh gia đình mình, chị Nguyệt không ít lần rơi nước mắt. Chị Nguyệt chia sẻ Tết này gia đình chị không có điều kiện về quê đón Tết do quá khó khăn.

Đại diện Công đoàn xã Bình Mỹ và Công đoàn Công ty trao quà cho người lao động khó khăn đón Tết ở phòng trọ

Chồng chị bị suy thận độ 3, thời gian điều trị kéo dài, sức khỏe yếu không thể đi làm nên mọi chi phí cho gia đình và nuôi 2 con ăn học đều dựa vào đồng lương công nhân eo hẹp của chị Nguyệt. Trong hoàn cảnh ấy, sự động viên, chia sẻ của Ban giám đốc và Công đoàn công ty vào thời điểm chuẩn bị bước sang năm mới như tiếp thêm động lực, giúp chị mạnh mẽ hơn để tiếp tục làm trụ cột cho gia đình, chỗ dựa cho chồng, con.

Ông Nguyễn Thanh An, Chủ tịch Công đoàn Công ty, cho biết việc đi thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ở lại TPHCM đón Tết tại phòng trọ đã trở thành thông lệ hằng năm suốt 6 năm qua. Hoạt động này đã được Công ty và Công đoàn cơ sở thỏa thuận đưa vào thỏa ước lao động tập thể với chỉ tiêu mỗi năm 2 bên sẽ đi thăm và tặng quà cho từ 60 gia đình công nhân trở lên. Chi phí thực hiện do Công đoàn và Công ty đóng góp (mỗi bên 50%).

Những phần quà Tết nghĩa tình đã được trao đến tay công nhân, lao động khó khăn trước thời khắc bước sang năm mới

"Cứ đúng ngày cuối cùng của năm âm lịch, dù bận rộn đến mấy ban giám đốc và các cán bộ Công đoàn cũng lại xếp lại việc riêng để đến động viên, thăm hỏi những anh chị em đoàn viên, lao động thiếu may mắn. Thông qua những phần quà Tết, chúng tôi muốn chia sẻ phần nào khó khăn, tiếp thêm động lực để người lao động có thêm niềm tin vượt qua khó khăn, thử thách và gắn bó lâu dài với công ty"- ông An chia sẻ.

Ngoài hoạt động này, dịp Tết Nguyên đán 2026, Công đoàn công ty cũng đã phối hợp cùng chủ doanh nghiệp tặng quà Tết, chăm lo cho đoàn viên, lao động khó khăn; tổ chức Chương trình "Bữa cơm tất niên Công đoàn", "Tết sum vầy", văn nghệ, quay số trúng thưởng… để người lao động vui xuân, đón Tết. Riêng LĐLĐ TPHCM đã chăm lo cho 1.548 đoàn viên, lao động khó khăn tại công ty với tổng số tiền gần 1,55 tỉ đồng.