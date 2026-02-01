Nhiều hoạt động chăm lo Tết ý nghĩa dành cho người lao động khó khăn

Ngày 1-2, hơn 500 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đã tham dự Chương trình "Tết sum vầy- Xuân ơn Đảng" và "Phiên chợ nghĩa tình- Tết đoàn viên" do Công đoàn xã Hóc Môn, TP HCM tổ chức.

Một số hình ảnh tại Chương trình "Phiên chợ nghĩa tình- Tết đoàn viên" do Công đoàn xã Hóc Môn tổ chức

Chương trình diễn ra nhiều hoạt động như chúc Tết của đại diện LĐLĐ TPHCM, lãnh đạo xã, biểu diễn văn nghệ, bán hàng bình ổn giá, gian hàng quần áo 0 đồng, gian hàng ẩm thực 0 đồng. Bên cạnh đó, ban tổ chức đã trao tặng 60 phần quà và 250 phiếu mua hàng (trị giá 300.000 đồng/phiếu) cho đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Đặng Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn xã Hóc Môn, TP HCM trao quà Tết cho lao động khó khăn

Người lao động chọn sản phẩm tại gian hàng quần áo 0 đồng.

Dịp này, Tổ chức Tài chính vi mô CEP chi nhánh Hóc Môn đã trao biểu trưng tài trợ 42 suất quà Tết cho người lao động khó khăn với tổng trị giá 21 triệu đồng.

Công đoàn phường Trung Mỹ Tây tổ chức buổi họp mặt, trao quà và tặng "Nón Tổ quốc trong tim" cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. trong chương trình, Công đoàn phường đã trao 110 phần quà Tết (tổng trị giá 55 triệu đồng) cùng nón in hình cờ Tổ quốc cho đoàn viên công đoàn, người lao động.

Ông Huỳnh Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ TP HCM, trao quà và nón in hình cờ Tổ quốc cho người lao động ở phường Trung Mỹ Tây

Công đoàn phường Tân Phú cũng đã tổ chức chương trình chăm lo Tết với chủ đề "Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng". Qua đó, Công đoàn phường đã trao tặng 45 phần quà cho đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường.

Người lao động khó khăn phường Tân Phú nhận quà Tết của Công đoàn phường trao tặng

Dịp này, Công đoàn phường cũng đã thực hiện tuyên truyền về tình hình an ninh trật tự; phổ biến một số phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trong dịp lễ, Tết, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, bảo vệ an toàn cho đoàn viên và nhân dân.



