Lao động

Nhiều hoạt động chăm lo Tết ý nghĩa dành cho người lao động khó khăn

Tin, ảnh, clip: MAI CHI

(NLĐO) - Nhiều hoạt động chăm lo Tết ý nghĩa do các Công đoàn phường, xã thực hiện đã mang lại cái Tết ấm áp cho đoàn viên, lao động

Ngày 1-2, hơn 500 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đã tham dự Chương trình "Tết sum vầy- Xuân ơn Đảng" và "Phiên chợ nghĩa tình- Tết đoàn viên" do Công đoàn xã Hóc Môn, TP HCM tổ chức.

Một số hình ảnh tại Chương trình "Phiên chợ nghĩa tình- Tết đoàn viên" do Công đoàn xã Hóc Môn tổ chức

Chương trình diễn ra nhiều hoạt động như chúc Tết của đại diện LĐLĐ TPHCM, lãnh đạo xã, biểu diễn văn nghệ, bán hàng bình ổn giá, gian hàng quần áo 0 đồng, gian hàng ẩm thực 0 đồng. Bên cạnh đó, ban tổ chức đã trao tặng 60 phần quà và 250 phiếu mua hàng (trị giá 300.000 đồng/phiếu) cho đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều hoạt động chăm lo Tết ý nghĩa dành cho người lao động khó khăn - Ảnh 1.

Ông Đặng Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn xã Hóc Môn, TP HCM trao quà Tết cho lao động khó khăn

Nhiều hoạt động chăm lo Tết ý nghĩa dành cho người lao động khó khăn - Ảnh 2.

Người lao động chọn sản phẩm tại gian hàng quần áo 0 đồng.

Dịp này, Tổ chức Tài chính vi mô CEP chi nhánh Hóc Môn đã trao biểu trưng tài trợ 42 suất quà Tết cho người lao động khó khăn với tổng trị giá 21 triệu đồng.

Công đoàn phường Trung Mỹ Tây tổ chức buổi họp mặt, trao quà và tặng "Nón Tổ quốc trong tim" cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. trong chương trình, Công đoàn phường đã trao 110 phần quà Tết (tổng trị giá 55 triệu đồng) cùng nón in hình cờ Tổ quốc cho đoàn viên công đoàn, người lao động.

Nhiều hoạt động chăm lo Tết ý nghĩa dành cho người lao động khó khăn - Ảnh 3.

Ông Huỳnh Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ TP HCM, trao quà và nón in hình cờ Tổ quốc cho người lao động ở phường Trung Mỹ Tây

Công đoàn phường Tân Phú cũng đã tổ chức chương trình chăm lo Tết với chủ đề "Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng". Qua đó, Công đoàn phường đã trao tặng 45 phần quà cho đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường.

Nhiều hoạt động chăm lo Tết ý nghĩa dành cho người lao động khó khăn - Ảnh 4.

Người lao động khó khăn phường Tân Phú nhận quà Tết của Công đoàn phường trao tặng

Dịp này, Công đoàn phường cũng đã thực hiện tuyên truyền về tình hình an ninh trật tự; phổ biến một số phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trong dịp lễ, Tết, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, bảo vệ an toàn cho đoàn viên và nhân dân.


Tin liên quan

12 triệu lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết

12 triệu lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết

(NLĐO)- Dự kiến Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” sẽ thu hút trên 10.000 lượt đoàn viên, người lao động đến tham quan, mua sắm.

Tất bật chăm lo Tết cho người lao động

Hoạt động chăm lo Tết của các cấp Công đoàn đối với đoàn viên - lao động diễn ra sôi nổi ở TP HCM. Không khí xuân mới đang ngập tràn các nhà máy, công trường

Đẩy mạnh chăm lo Tết cho đoàn viên - lao động

(NLĐO) - Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Phú Định, TPHCM triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên - lao động.

người lao động hoàn cảnh khó khăn phiên chợ Nghĩa tình Công đoàn chăm lo Tết
