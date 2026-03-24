Ngày 24-3, tin từ Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự Y Roen Bkrông (18 tuổi, ngụ xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi chém một bạn nhậu trọng thương.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 21-3, Y Roen Bkrông cùng bạn đến một quán trên đường Lê Thánh Tông ăn nhậu.
Tại đây, Y.Đ.A. (22 tuổi, ngụ xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk) cũng đang ăn nhậu ở bàn kế bên.
Sau khi làm quen, Y Roen Bkrông và anh Y.Đ.A. mời nhau đến quán cạnh đó để tiếp tục ăn nhậu.
Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, 2 người đã xảy ra mâu thuẫn. Khi thấy Y.Đ.A. đi ra trước cửa quán, Y Roen Bkrông xuống bếp lấy một con dao lao ra chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu và tay nạn nhân.
Sau khi thấy anh Y.Đ.A. chảy nhiều máu, Y Roen Bkrông vứt dao xuống đường rồi gọi taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu.
