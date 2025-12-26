Tạm giam thanh niên 19 tuổi chém bạn nhậu ở Đà Nẵng

Ngày 26-12, Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Quảng Phú thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quang Phin (SN 2006, trú khối phố Phú Quý, phường Quảng Phú) để điều tra về hành vi giết người.

Nguyễn Quang Phin bị bắt tạm giam

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 17-8, tại quán nhậu Bếp Bia (khối phố Hòa Hạ, phường Quảng Phú), do mâu thuẫn phát sinh trong lúc ăn nhậu, Phin đã dùng dao tấn công anh Nguyễn Anh Quốc (SN 2006, trú xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng), chém nhiều nhát vào vùng đầu, gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng.

Xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng, manh động và nguy hiểm của hành vi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quang Phin.

Vụ việc thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an TP Đà Nẵng trong việc đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe người dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.