Pháp luật

Tạm giam thanh niên 19 tuổi chém bạn nhậu ở Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – Mâu thuẫn phát sinh trong lúc ăn nhậu, thanh niên 19 tuổi ở TP Đà Nẵng dùng dao chém nhiều nhát vào đầu nạn nhân.

Ngày 26-12, Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Quảng Phú thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quang Phin (SN 2006, trú khối phố Phú Quý, phường Quảng Phú) để điều tra về hành vi giết người.

Thanh niên 19 tuổi chém bạn nhậu ở Đà Nẵng: Diễn biến vụ án nghiêm trọng - Ảnh 1.

Nguyễn Quang Phin bị bắt tạm giam

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 17-8, tại quán nhậu Bếp Bia (khối phố Hòa Hạ, phường Quảng Phú), do mâu thuẫn phát sinh trong lúc ăn nhậu, Phin đã dùng dao tấn công anh Nguyễn Anh Quốc (SN 2006, trú xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng), chém nhiều nhát vào vùng đầu, gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng. 

Xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng, manh động và nguy hiểm của hành vi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quang Phin.

Vụ việc thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an TP Đà Nẵng trong việc đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe người dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Tin liên quan

Clip ghi lại cảnh nữ sinh ở Đà Nẵng "đứng chịu trận" gây dậy sóng mạng xã hội

Clip ghi lại cảnh nữ sinh ở Đà Nẵng "đứng chịu trận" gây dậy sóng mạng xã hội

(NLĐO) – Một nữ sinh lớp 8 ở xã Quế Sơn – TP Đà Nẵng bị nhóm bạn đánh hội đồng, trong số những người tham gia đánh có một số nam sinh cùng lớp.

Đà Nẵng khai trừ theo quy định của Đảng đối với 2 đảng viên

(NLĐO) – Cựu phó giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giao thông vận tải - Chi nhánh Công ty CP giao thông vận tải Quảng Nam bị khai trừ Đảng.

Đà Nẵng siết chặt tiến độ sắp xếp, điều động công chức cấp xã

(NLĐO) - Đà Nẵng yêu cầu hoàn thành việc điều động công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu trước ngày 30-12 nhằm tối ưu hóa bộ máy chính quyền cơ sở.

