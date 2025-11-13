HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Chuyện thật như đùa từ 2 “ma men” ở TP HCM

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Mua rượu về nhưng lại thiếu mồi, Hoàng và Quý rủ nhau đi trộm gà, không ngờ bắt liền một lúc 30 con, trong đó lấy 1 con để chế biến làm mồi

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Dương Văn Hoàng (29 tuổi) và Đào Văn Quý (32 tuổi), cùng ngụ ấp Vinh Thanh, xã Ngãi Giao để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, anh N.T.Đ. (ấp Phú Giao, xã Ngãi Giao) đến Công an xã Ngãi Giao, TP HCM trình báo về việc gia đình bị kẻ gian bẻ lưới rào B40, lẻn vào vườn nhà bắt trộm 30 con gà và phá hỏng camera an ninh.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Dương Văn Hoàng và Đào Văn Quý tại Cơ quan Cảnh sát điều tra

Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an xã Ngãi Giao đã nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh và rà soát đối tượng nghi vấn và xác định 2 bị can trên. Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

Cụ thể, khoảng 2 giờ ngày 5-7, Quý đi mua rượu về nhậu cùng với Hoàng tại ấp Vinh Thanh, xã Ngãi Giao. Do chưa có mồi nhậu nên cả hai bàn nhau đi bộ đến nhà ông Đ. tại ấp Phú Giao, xã Ngãi Giao để trộm.

Tại đây, Quý và Hoàng đã dùng cây chọc gà từ trên cây xuống đất và bắt bỏ vào bao tải. Hoàng phát hiện camera an ninh gắn phía trên liền dùng cây đập phá. Số gà bắt được Hoàng nhốt phía sau nhà và làm thịt 1 con để nhậu.

CLIP: Camera gia đình đã ghi lại toàn bộ quá trình 2 đối tượng trộm gà

Theo Công an xã Ngãi Giao, cả Quý và Hoàng đều là đối tượng nghiện ma túy nên sau khi điều tra, củng cố hồ sơ đã đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 6 (TP HCM) trước khi khởi tố, bắt tạm giam.

