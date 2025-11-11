Công an tỉnh Quảng Trị bắt tạm giam kẻ chuyên trộm cắp tài sản

Tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Minh Tương về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 11-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thông tin vừa khởi tố, bắt tạm giam Đặng Minh Tương (36 tuổi, trú tại phường Đồng Thuận) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, ngày 23-10, ông Lê Văn Ngãi (trú xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị) đến công an xã trình báo bị mất một số máy móc, thiết bị xây dựng khi đang thi công phần móng kho của Công ty Mái Nhà Vàng tại thôn 10.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nam Trạch triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định nghi phạm là Đặng Minh Tương.

Làm việc với cơ quan công an, Tương thừa nhận hành vi trộm cắp và khai đã thực hiện 2 vụ trộm khác trên địa bàn.

Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng này theo quy định.