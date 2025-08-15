Chuyện thường ngày ở phường, xã: Xóa nhòa khoảng cách số giữa thành thị - nông thôn

Nhằm hỗ trợ người dân cập nhật tri thức số, nhiều phường, xã tại TP HCM đã tiến hành thực hiện các buổi "Bình dân học vụ số", diễn ra từ ngày thành phố chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhiệm vụ chính của các tình nguyện viên tham gia hoạt động "Bình dân học vụ số" tại phường, xã là hỗ trợ người dân thực hiện những thao tác thủ tục hành chính trực tuyến trên website hoặc ứng dụng (app). Bên cạnh đó, các tình nguyện viên còn tổ chức những buổi tuyên truyền về bạo lực mạng và an toàn trên không gian mạng cho học sinh tiểu học. Riêng với học sinh trung học, đoàn viên, thanh niên tổ chức các lớp giới thiệu, hướng dẫn sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo hữu ích trong học tập và làm việc.

Không chỉ ở TP HCM, nhiều đội tình nguyện mùa hè xanh thuộc các trường đại học trên địa bàn thành phố còn tham gia hoạt động tại nhiều địa phương khác, mang tri thức số đến gần hơn với người dân, kể cả các xã vùng sâu, vùng xa. Từ những lớp học nhỏ đến những buổi hướng dẫn quy mô ở vùng quê, các bạn trẻ không chỉ mang đến kiến thức công nghệ cho người dân mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị với nông thôn.

Đồng hành với đội hình Chuyên Kỹ năng số của Trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TP HCM, tình nguyện viên Lê Thị Huyền Trang đã đến hỗ trợ chương trình "Bình dân học vụ số" tại các phường Sài Gòn, Bình Trưng, Dĩ An, Tân Bình ở TP HCM và xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng. Huyền Trang bày tỏ: "Các buổi "Bình dân học vụ số" là cơ hội để đoàn viên, thanh niên góp phần mang tri thức số đến với người dân gần hơn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này, chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, nhưng đều cố gắng vượt qua".

Một tình nguyện viên hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng

Theo Huyền Trang, dù việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mới được triển khai và phổ biến cách đây không lâu nhưng tại nhiều phường, xã ở TP HCM, người dân tiếp thu nhanh và thích ứng rất tốt với các quy trình mới. Dù vậy, ở nhiều xã vùng quê, việc tiếp cận công nghệ đối với một bộ phận người dân vẫn là một thử thách.

"Nhiều người cao tuổi không biết sử dụng điện thoại như thế nào. Thêm vào đó, ở các xã vùng sâu, vùng xa thì internet thường yếu hoặc chập chờn, dẫn đến việc đang nhập thông tin thì mạng bị treo, phải tải lại" - Huyền Trang nêu thực trạng.

Dù vậy, các chiến sĩ tình nguyện vẫn cảm thấy tự hào khi có thể mang kiến thức số đến hỗ trợ người dân, nhất là những người vốn chưa hoặc ít tiếp xúc công nghệ. "Nhiều cô chú sau khi được hỗ trợ đã liên tục cảm ơn, có người còn ôm chầm chúng tôi. Những khoảnh khắc ấy thật vui và ấm áp" - Huyền Trang bày tỏ.