Chuyện tình vũ công thoát y thắng "Cành cọ vàng"

"Anora" là một câu chuyện nàng Lọ lem thời hiện đại, đánh vào những định kiến, kỳ thị về những nữ vũ công thoát y do Sean Baker đạo diễn. Nội dung kể về Ani (Mikey Madison đóng) đã kết hôn cùng Ivan (Mark Eydelshteyn đóng).



Cả hai gặp trắc trở khi gia đình Ivan ngăn cản, cha mẹ của anh bay đến Mỹ để buộc cặp đôi hủy hôn.

Sean Baker hạnh phúc nhận giải

Một hạnh phúc mà anh đã mong mỏi suốt 30 năm

Sean Baker là nhà làm phim người Mỹ đầu tiên giành giải thưởng cao nhất LHP Cannes sau hơn 1 thập niên, kể từ thành tích của Terrence Malick với phim "The Tree of Life" năm 2011.

Greta Gerwig, Chủ tịch Ban giám khảo LHP Cannes lần thứ 77, ca ngợi tính nhân văn ở "Anora". Cô nhận định: "Tác phẩm chiếm trọn trái tim của chúng tôi! Khi thưởng phim, chúng tôi cười và sau đó là tan nát trái tim".

Giải thưởng lớn của ban giám khảo (Grand Prix) thuộc về "All We Imagine As Light" của đạo diễn Payal Kapadia.

Đạo diễn Payal Kapadia hạnh phúc với giải thưởng

Giải Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Miguel Gomes với bộ phim "Grand Tour". Giải Ống kính Vàng (Camera d'Or) đã thuộc về đạo diễn người Na Uy Halfdan Ullmann Tondel với tác phẩm đầu tay "Armand".

Miguel Gomes với bộ phim "Grand Tour"

Ngoài ra, một số giải thưởng khác cũng được trao như giải "Nữ chính xuất sắc nhất" được trao cho toàn bộ dàn nữ diễn viên của phim "Emilia Perez" của đạo diễn người Pháp Jacques Audiard gồm Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, Karla Sofia Gascon, Zoe Saldaña và Adriana Paz.

Giải "Nam chính xuất sắc nhất" lại thuộc về Jesse Plemons với vai diễn trong "Kinds of Kindness" của đạo diễn Yórgos Lánthimos.