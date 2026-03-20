Thời sự

Chuyển trụ sở làm việc của Văn phòng Chủ tịch nước

B.T.V

(NLĐO) - Trụ sở làm việc của Văn phòng Chủ tịch nước sẽ được chuyển từ số 1A/1B Hoàng Hoa Thám về số 12 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Văn phòng Chủ tịch nước mới đây đã ban hành văn bản số 270/TB-VPCTN về việc thay đổi trụ sở làm việc. Theo đó, từ ngày 23-3-2026, mọi hoạt động giao dịch, liên hệ công tác của Văn phòng Chủ tịch nước được thực hiện tại trụ sở mới. Các thông tin liên hệ khác giữ nguyên.

- Ảnh 1.

Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước, tại số 2 Lê Thạch - Bắc Bộ phủ. Ảnh: TTXVN

Trụ sở làm việc hiện nay của Văn phòng Chủ tịch nước ở số 1A/1B Hoàng Hoa Thám, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Trụ sở làm việc mới sẽ chuyển về số 12 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Văn phòng Chủ tịch nước là cơ quan giúp việc của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước; có chức năng nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Văn phòng Chủ tịch nước có các cơ quan: Vụ Đối ngoại, Vụ Pháp luật, Vụ Tổng hợp, Vụ Tổ chức - Hành chính, Vụ Quản trị - Tài vụ và Vụ Quốc phòng và An ninh.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước hiện là ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng; Phó chủ nhiệm gồm các ông/bà: Phạm Thanh Hà, Phan Thị Kim Oanh, Hoàng Anh, Cấn Đình Tài, Nguyễn Dũng Tiến.

Trước đó, sau thời gian cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới, trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước, tại số 2 Lê Thạch - Bắc Bộ phủ (phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã được khánh thành vào ngày 2-2-2026.

Ngắm Tòa nhà Bắc Bộ Phủ - Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước

