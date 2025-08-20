Bắc Bộ Phủ tọa lạc tại số 2 phố Lê Thạch, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, được biết đến là Nhà khách Chính phủ, được người Pháp xây dựng năm 1918 với phong cách kiến trúc Pháp cổ độc đáo.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bàn giao công trình Tòa nhà Bắc Bộ Phủ - Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước vào sáng 19-8-2025. Ảnh: ĐĂNG KHOA



Tòa nhà nằm trong một quần thể vốn được xây dựng làm Phủ Thống sứ Bắc Kỳ của thực dân Pháp trước năm 1945, quản lý khu vực từ Ninh Bình đến Lạng Sơn. Khi Nhật đào chính Pháp năm 1945, công trình đối tên thành Phủ Khâm sai Bắc Kỳ.

Sáng 19-8-1945, Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám nổ ra ở Hà Nội. Đoàn người tuần hành từ cuộc mít tinh do Việt Minh tổ chức tại quảng trường Nhà hát Lớn đã đổ về đánh chiếm Phủ Khâm sai. Hình ảnh lịch sử cướp chính quyền tại Bắc Bộ Phủ đã trở thành kinh điển, tượng trưng cho cuộc cách mạng lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sau Cách mạng Tháng Tám cho đến ngày Toàn quốc kháng chiến vào năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã về làm việc tại đây. Tòa nhà lúc này được đổi tên thành Bắc Bộ phủ.

Ngày 20-12-1946, mở đầu Toàn quốc kháng chiến, tại đây đã nổ ra một trận đánh giữa một đại đội Vệ quốc đoàn bảo vệ Bắc Bộ phủ có xe tăng hỗ trợ và quân Pháp. Đây là trận đánh ác liệt nhất và kéo dài nhất trong những ngày đầu của chiến tranh Đông Dương.

Ngày 19-8-1945, trong khí thế sục sôi của Cách mạng Tháng Tám, hàng vạn nhân dân Thủ đô từ Quảng trường Nhà hát Lớn tiến thẳng đến Phủ Khâm sai. Ảnh tư liệu

Năm 1954, chiến tranh Đông Dương kết thúc, Bắc Bộ phủ được tu sửa lại và trở thành Nhà khách Chính phủ. Năm 2005, công trình được gắn biển Di tích lịch sử cách mạng.

Bắc Bộ Phủ đã trở thành một không gian lịch sử diễn ra nhiều sự kiện của ngày đầu lập quốc, xây dựng và đấu tranh gìn giữ nhà nước độc lập non trẻ.

Tòa nhà Bắc Bộ Phủ - Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước vừa được cắt băng khánh thành và nhận bàn giao ngày 19-8-2025. Ảnh: Hải Anh

Trong dịp Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024, lần đầu tiên nơi đây mở cửa đón khách tham quan, cho phép người dân Thủ đô và du khách tìm hiểu về kiến trúc và lịch sử phong phú của công trình cổ kính mang nhiều dấu tích lịch sử này.

Ngày 19-2-2025, Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết số 191/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, giải pháp cấp bách cần thiết để triển khai dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới Trụ sở làm việc cơ quan Chủ tịch nước tại số 2 Lê Thạch.

Nghị quyết 191 cho phép thực hiện một số cơ chế, giải pháp cấp bách cần thiết để triển khai Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới Trụ sở làm việc cơ quan Chủ tịch nước tại số 2 Lê Thạch, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội như đề xuất của Chính phủ. Giao Chính phủ chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện Dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Tòa nhà Bắc Bộ Phủ. Ảnh: nhakhachchinhphu

Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và xây mới Tòa nhà Bắc Bộ Phủ - Trụ sở làm việc cơ quan Chủ tịch nước được triển khai với mục tiêu phục dựng, gìn giữ và tôn vinh những giá trị lịch sử quý giá của dân tộc, đồng thời góp phần kiến tạo một biểu tượng kiến trúc xứng tầm vị thế của Thủ đô và đất nước.

Với tinh thần trách nhiệm cao của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, thi công và các cơ quan liên quan, dự án đã hoàn thành sau 7 tháng thi công khẩn trương, theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Tòa nhà Bắc Bộ Phủ. Ảnh: nhakhachchinhphu

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng 19-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ bàn giao công trình Tòa nhà Bắc Bộ Phủ - Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường, cùng các lãnh đạo đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và nhận bàn giao công trình Tòa nhà Bắc Bộ Phủ - Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước.

Việc bàn giao Tòa nhà Bắc Bộ Phủ đánh dấu thời khắc một di sản lịch sử được phục dựng, mở ra một chương mới của công trình biểu tượng này.