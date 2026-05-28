Chuyển từ “xử lý” sang “hỗ trợ tái hòa nhập” với người chưa thành niên vi phạm pháp luật

Ngày 28-5, Sở Y tế TPHCM phối hợp với Tòa án nhân dân TPHCM, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP, Hội Bảo trợ trẻ em TP và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các hoạt động thực hiện Luật Trẻ em và Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Hội nghị nhằm triển khai đồng bộ hai bộ luật quan trọng liên quan đến trẻ em

Theo Sở Y tế TPHCM, hội nghị nhằm triển khai đồng bộ hai bộ luật quan trọng; đồng thời, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em và người làm công tác xã hội tham gia hoạt động tư pháp. Qua đó, tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong bảo vệ, hỗ trợ và can thiệp đối với trẻ em và người chưa thành niên.

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM nhấn mạnh công tác bảo vệ trẻ em không còn là nhiệm vụ riêng của một ngành mà đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong bối cảnh các vấn đề như bạo lực, xâm hại, bỏ rơi trẻ em, nguy cơ vi phạm pháp luật ở trẻ vị thành niên và rối loạn sức khỏe tâm thần gia tăng, việc triển khai hiệu quả Luật Trẻ em và Luật Tư pháp người chưa thành niên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2024 đánh dấu bước chuyển lớn trong tư duy tiếp cận đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật, từ "xử lý" sang "hỗ trợ chuyển hướng và tái hòa nhập cộng đồng". Đây là định hướng nhân văn, phù hợp với Công ước quốc tế về quyền trẻ em và xu thế chung của nhiều quốc gia.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu được triển khai nhiều chuyên đề như: Nội dung cơ bản của Luật Trẻ em; hệ thống bảo vệ trẻ em sau sắp xếp; trách nhiệm của địa phương trong công tác bảo vệ trẻ em; nhận diện và xử lý các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại hoặc vi phạm quyền trẻ em cùng các quy định và thực tiễn triển khai Luật Tư pháp người chưa thành niên tại cộng đồng.

Hội nghị cũng tập trung nâng cao kỹ năng thực hành cho đội ngũ cán bộ, viên chức và nhân viên công tác xã hội, gồm kỹ năng tiếp cận, đánh giá ban đầu, can thiệp, chuyển gửi và phối hợp liên ngành trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên. Đây được xem là nhóm kỹ năng then chốt nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ vi phạm pháp luật hoặc đang tham gia quá trình tố tụng.

Dự kiến trong năm 2026, Sở Y tế TPHCM sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu, hội thảo chuyên đề; đồng thời, rà soát, chuẩn hóa đội ngũ làm công tác xã hội trong lĩnh vực tư pháp người chưa thành niên và triển khai thí điểm các mô hình hỗ trợ, đồng hành, phục hồi cho người chưa thành niên áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng theo quy định pháp luật.