Tăng cường bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại

Ngày 15-5, tại Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về tăng cường các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Cục Bà mẹ và Trẻ em cùng Công ty TNHH Point Grey ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Ảnh: Nam An

Bộ Y tế cho biết chăm sóc sức khỏe cần được tiếp cận toàn diện, không chỉ điều trị bệnh mà còn kết hợp dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và môi trường sống an toàn.

Ngành y tế đặc biệt chú trọng nhóm vị thành niên, nhất là trẻ em gái, thông qua việc trang bị kiến thức về dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân, sức khỏe sinh sản và kỹ năng tự bảo vệ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nguy cơ xâm hại trẻ em vẫn diễn biến phức tạp, với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Theo báo cáo Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), quý 1-2026, lực lượng chức năng đã khởi tố, điều tra 518 vụ với 649 đối tượng, xâm hại 535 trẻ em, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xâm hại tình dục chiếm tới 89% với 462 vụ.

Các hành vi chủ yếu gồm hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu và dâm ô với trẻ em; có vụ sử dụng hung khí, hoặc dụ dỗ bằng lợi ích vật chất để xâm hại nhiều lần. Đáng chú ý, 57 vụ xuất phát từ không gian mạng, nơi đối tượng làm quen, dụ dỗ rồi xâm hại hoặc lừa đảo.

Một số địa phương ghi nhận số vụ cao như Đồng Nai, TPHCM, Hà Nội, Vĩnh Long, An Giang, cho thấy tình trạng này diễn ra ở cả đô thị lẫn nông thôn. Bên cạnh đó, tội phạm liên quan người dưới 18 tuổi dù giảm 58,2% về số vụ nhưng vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, với các hành vi như xâm phạm sở hữu, gây rối trật tự công cộng, sử dụng ma túy.

Bộ Công an cảnh báo môi trường mạng đang trở thành "mảnh đất" để tội phạm tiếp cận trẻ em khi các em thiếu kỹ năng tự bảo vệ và sự giám sát của người lớn.

Tại sự kiện, bà Trần Thị Bích Loan, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), nhấn mạnh 1.000 ngày đầu đời là "giai đoạn vàng" quyết định sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ.

Việc được chăm sóc đầy đủ giúp trẻ nâng cao sức đề kháng, phát triển toàn diện. Với người mẹ, chăm sóc toàn diện giúp bảo đảm sức khỏe trong thai kỳ và nuôi con nhỏ, đồng thời chủ động hơn trong việc chăm sóc gia đình và sàng lọc thông tin khoa học.

Tư vấn cho bà mẹ về chế độ dinh dưỡng cho con

Trong khuôn khổ chương trình, các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe sẽ được triển khai, gồm tổ chức lớp tiền sản tại bệnh viện, phổ biến kiến thức chăm sóc bà mẹ - trẻ sơ sinh và tăng cường giáo dục sức khỏe cho học sinh nữ tại trường học.

Chương trình diễn ra từ tháng 5 đến hết tháng 12, dự kiến trao 100.000 phần quà cho phụ nữ mang thai, bà mẹ sau sinh và học sinh nữ tại 6 tỉnh, thành. Dịp này, các đơn vị cũng công bố "Quỹ tã dành cho bà mẹ và trẻ em Việt Nam" với tổng trị giá hơn 6 tỉ đồng.