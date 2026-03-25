Chuyển VTV, VOV, TTXVN là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trước ngày 1-4

Chiều 25-3, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Hội nghị Trung ương 2) đã hoàn thành Chương trình đề ra sau 3 ngày làm việc.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý chủ trương chuyển VTV, VOV, TTXVN và 2 Viện Hàn lâm là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ban Chấp hành Trung ương đã ra thông báo Hội nghị Trung ương 2.

Theo thông báo Hội nghị Trung ương 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý chủ trương chuyển Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ sang là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện theo quy định, hoàn thành trước ngày 1-4-2026.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý chủ trương thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương.



Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ chủ trương của Trung ương chỉ đạo Chính phủ hoàn chỉnh Đề án, hồ sơ theo quy định để trình tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định.

Tại Hội nghị Trung ương 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng bầu bổ sung ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thông qua Báo cáo tình hình đất nước quý I/2026; Báo cáo chuyên đề về tình hình thế giới, khu vực và phương hướng triển khai công tác đối ngoại thời gian tới và Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đến Hội nghị Trung ương lần thứ hai khóa XIV.





