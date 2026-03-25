Thời sự Chính trị

Thông báo nội dung quan trọng về Hội nghị Trung ương 2

Bảo Trân

(NLĐO) - Hội nghị Trung ương 2 đã cho ý kiến nhiều nội dung như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Chiều nay 25-3, sau 3 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Hội nghị Trung ương 2) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và phát biểu bế mạc hội nghị.

- Ảnh 1.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Trong buổi sáng, Hội nghị Trung ương 2 làm việc tại hội trường.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng thay mặt Bộ Chính trị điều hành nội dung thảo luận.

Theo đó, Trung ương và các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026 - 2030.

Trung ương thảo luận, cho ý kiến về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Trung ương cũng thảo luận, cho ý kiến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Bộ Chính trị họp, cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương từ đầu kỳ họp đến nay.

Chiều cùng ngày, Trung ương và các đại biểu tiếp tục làm việc tại hội trường để nghe Bộ Chính trị báo cáo tiếp thu, giải trình về các ý kiến Trung ương đã thảo luận đóng góp ý kiến.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng thay mặt Bộ Chính trị trình bày các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đóng góp ý kiến.

Trung ương thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trên và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Hội nghị Trung ương họp riêng về việc giới thiệu nhân sự chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước

Hội nghị Trung ương họp riêng về việc giới thiệu nhân sự chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước

(NLĐO) - Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp riêng về việc giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Toàn văn phát biểu Khai mạc Hội nghị Trung ương 2 của Tổng Bí thư Tô Lâm

(NLĐO) - Sáng 23-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng đã khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Hội nghị Trung ương 2 xem xét công tác nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031

(NLĐO) - Sáng nay, 23-3, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

