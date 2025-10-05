Chuyến xe vạn tình và hơn thế nữa

Những chuyến đi lên miền núi Quảng Nam, Quảng Ngãi, hay những "chuyến xe 0 đồng" chở bệnh nhân nghèo về quê… đã dần trở thành dấu ấn nhân văn mà anh Hồ Ngọc Thanh (SN 1986, trú tại phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) cùng Câu lạc bộ tình nguyện "Chuyến xe vạn tình 0 đồng" với hơn 20 thành viên miệt mài kiến tạo.

Kết nối những tấm lòng

Sinh ra và lớn lên ở thành phố, nhưng anh Hồ Ngọc Thanh lại dành nhiều năm tháng thanh xuân gắn bó với miền núi. Anh chia sẻ cơ duyên bắt đầu từ những ngày cùng bạn bè đưa các em nhỏ mắc bệnh tim từ các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam (cũ) xuống trung tâm TP Đà Nẵng khám chữa bệnh. "Lúc đó, đường sá xa xôi, các em lại suy dinh dưỡng, bệnh tật nhiều, có em phải cuốc bộ 5 giờ mới ra đến trung tâm. Tôi thấy xót xa vô cùng" - anh Thanh nhớ lại.

Từ nguồn quỹ ban đầu khoảng 30-40 triệu đồng, anh đỡ đầu cho 16 đứa trẻ mổ tim. Khi thiếu kinh phí, anh tìm đến các quỹ từ thiện lớn như Trái tim cho em, VinaCapital. Nhiều ca bệnh nặng phải ra tận Hà Nội hoặc vào TP HCM mới cứu chữa được.

Anh Hồ Ngọc Thanh tham gia một chương trình thiện nguyện tại Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng

Khi Đà Nẵng đã có nhiều quỹ mổ tim hỗ trợ, anh Thanh chuyển hướng sang những dự án dài hạn, tập trung cho miền núi. Đó là chương trình "Áo ấm mùa đông", "Bữa cơm có thịt", và mới nhất là dự án "Combo sinh", khuyến khích sản phụ ở Nam Trà My đến trung tâm y tế xã để sinh thay vì ở nhà sàn tiềm ẩn rủi ro. Trong 2 năm, dự án đã tặng hơn 1.000 phần quà thiết thực gồm tã, quần áo, đồ cắt rốn, sữa non cho mẹ và bé. Anh Thanh kể: "Có chị sinh con ngay bên bếp lửa, bị bỏng mà không kịp cứu. Có bé sinh non, gia đình không đủ đồ giữ ấm. Vì vậy tôi làm chương trình này, mong bà con nhận thấy việc ra trạm y tế là tốt hơn cho cả mẹ lẫn con".

Anh Thanh còn dành tâm huyết cho các hoạt động học đường. Từ việc dựng hàng rào lưới B40 trên những cây cầu qua suối để học trò bám khi lũ về, đến chương trình "Tiếp sức đến trường" hỗ trợ 1.000 - 1.500 em mỗi năm bằng sách vở, áo ấm, ba lô, bữa ăn liên hoan. Riêng năm 2023, anh và các tình nguyện viên đã tiếp sức cho gần 1.600 học sinh ở 2 xã Trà Linh và Nam Trà My.

Điều đặc biệt là anh không khuyến khích phát gạo, mì tôm, mà tặng bà con nông cụ như cuốc, rựa, giúp họ tự lao động, duy trì sinh kế bền vững.

Không chỉ là sự cho đi...

Nếu miền núi ghi dấu bước chân của anh Thanh bằng những chương trình giáo dục và y tế, thì ở phố thị và khắp dải đất miền Trung - Tây Nguyên, tên tuổi anh cùng câu lạc bộ luôn gắn liền với "Chuyến xe vạn tình 0 đồng".

Ra đời từ tháng 9-2019, quỹ vận hành các xe cứu thương, xe đưa bệnh nhân và xe phục vụ mai táng hoàn toàn miễn phí cho người nghèo. Số vốn ban đầu để vận hành xe đến từ khoản tài trợ 200 triệu đồng mỗi năm của một đối tác bia - lĩnh vực mà anh từng kinh doanh. "Lúc ấy, tôi nghĩ rằng người nghèo cần nhất là được trở về nhà sau cơn bạo bệnh. Nhiều người ra viện mà chẳng còn nổi vài trăm ngàn để về quê" - anh kể.

“Chuyến xe vạn tình 0 đồng” đưa trẻ em, người dân từ các xã vùng núi đến TP Đà Nẵng chữa bệnh

Đến nay, những "chuyến xe 0 đồng" của anh đã phục vụ hơn 1.000 lượt bệnh nhân, trải dài từ Quảng Nam cũ, Quảng Ngãi, Gia Lai, thậm chí có những hành trình xa đến Cà Mau hay Cao Bằng. Những chiếc xe không chỉ chở bệnh nhân, mà còn đưa hài cốt liệt sĩ về quê, đưa học sinh miền núi tới trường, hay cấp cứu những trường hợp nguy kịch.

Anh hiện có 2 xe cứu thương, một đặt tại xã Trà Leng do thầy giáo địa phương quản lý để kịp hỗ trợ người dân vùng núi; một tại trung tâm TP Đà Nẵng. Ngoài ra còn có xe bán tải và một xe 16 chỗ do doanh nghiệp tặng.

Đằng sau mỗi chuyến đi là những câu chuyện đầy ám ảnh. Anh kể: "Tôi áy náy nhất khi chứng kiến nhiều bà con địu con đi bộ hàng giờ xuống viện nhưng các bé không qua khỏi. Chính những trải nghiệm đó thôi thúc tôi đưa một chiếc xe cứu thương lên núi, rút ngắn thời gian cứu chữa".

Hằng ngày, anh trực hotline từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Các bệnh viện đều lưu số của anh, chỉ cần có ca khó khăn là gọi. "Anh em trong câu lạc bộ ai cũng có công việc riêng, nhưng hễ có ca khẩn, mọi người đều gác lại để lên đường. Quỹ lo xăng dầu, còn công sức là của tình nguyện viên" - anh chia sẻ.

Điều khiến nhiều người nể phục là cách anh Thanh không ngừng sáng tạo các mô hình giúp đỡ lâu dài. Từ "Bếp cơm từ thiện" năm 2014, đến "Chuyến xe vạn tình" năm 2019, rồi các dự án cho trẻ em miền núi, tất cả đều xuất phát từ trải nghiệm và quan sát thực tế.

Với anh, thiện nguyện không chỉ là sự cho đi, mà là xây dựng niềm tin và động lực để cộng đồng tự đứng lên.

Mở rộng mạng lưới hỗ trợ Anh Hồ Ngọc Thanh và CLB "Chuyến xe vạn tình" đã nhiều lần được chính quyền và các tổ chức xã hội ghi nhận. Đặc biệt, trong đợt lũ lụt và dịch bệnh năm 2020, CLB được UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen vì kịp thời cứu được 13 người dân trong lũ. Anh Thanh dự định mở rộng mạng lưới xe cứu thương miễn phí tại các huyện miền núi của TP Đà Nẵng, để rút ngắn thời gian cấp cứu cho bà con. Cùng với đó, dự án "Combo sinh" sẽ tiếp tục được nhân rộng, hướng tới mục tiêu mỗi năm có thêm hàng ngàn sản phụ được chăm lo từ lúc sinh nở.



