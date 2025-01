Chuyến xe về quê ăn Tết dài đằng đẵng

Ngày 27-1 (tức 28 Tết), người dân từ TP HCM tiếp tục đổ về các tỉnh miền Bắc, miền Trung đón Tết Nguyên đán 2025 cùng gia đình và người thân.

Trong dịp Tết, do nhu cầu đi lại tăng cao, tuyến đường đi về các tỉnh thường bị ùn ứ khiến cho việc di chuyển về quê ăn Tết của nhiều người dân càng mất nhiều thời gian hơn.

Anh Quốc Huy (ngụ TP Thủ Đức) cho biết vừa đi xe khách từ TP HCM về Bình Định để ăn Tết vào ngày 25 tháng Chạp (tức 24-1) và đây là hành trình đáng nhớ khi phải mất gần 18 tiếng mới về đến nhà (chưa kể thời gian đợi), trong khi ngày thường đi khoảng 12 tiếng.

Anh kể lại chuyến đi về quê lần này gặp nhiều trắc trở, để đi được ra bến, anh phải mất hơn 30 phút mới gọi được xe ôm công nghệ. Vừa đến bến, nhà xe thông báo phải đợi thêm 1 tiếng đồng hồ do bị kẹt xe, nhưng phải đến gần 2 tiếng sau xe mới có mặt.

Đồng thời, anh còn phải mất hơn 1 tiếng nữa, bởi xe phải đợi khách đến đầy đủ mới xuất phát.

Tài xế xe khách phải nhích từng chút một do kẹt xe và nhiều người dân chạy xe máy về quê đón Tết

"Tính riêng thời gian đợi đã mất gần 3 tiếng, cộng thêm thời gian từ TP HCM về quê nữa là hơn 20 tiếng. Kẹt xe lắm, riêng để ra khỏi TP HCM, xe phải mất gần 2 tiếng đồng hồ. Rồi tới các quán cơm, khách đông nghịt, phải xếp hàng dài mới tới lượt mua đồ ăn.

Lưu lượng người dân dùng ô tô cá nhân về quê ăn Tết khá đông, cùng với đó có một số vụ va chạm giao thông trên đường, dẫn đến đường đã kẹt lại càng kẹt hơn. Nằm ở trên xe, ngủ đến mấy giấc nhưng vẫn chưa tới nhà, rất mệt mỏi. Một chuyến về quê ăn Tết dài đằng đẵng"- anh Huy nói.

Quán cơm đông nghịt người, khách phải đợi hàng dài

Chị Thu Trang (ngụ quận 12), cùng gia đình đi xe khách về quê Quảng Ngãi vào tối ngày 26-1 (tức 27 tháng Chạp) để ăn Tết, cho biết do tình trạng kẹt xe, nhà xe đến đón trễ gần 3 tiếng so với kế hoạch. Do chờ đợi quá lâu, gia đình chị mệt mỏi đến mức vừa lên xe đã ngủ ngay.

"Ngày hôm trước, cả nhà ai cũng trông tới giờ ra bến xe để lên xe về quê ăn Tết, không ngủ được nhiều. Đến đúng ngày về, gia đình lo thu xếp đồ đạc, tranh thủ ra bến sớm hơn gần 1 tiếng để đợi xe. Không ngờ, xe đến trễ gần 3 tiếng do kẹt xe, ai cũng mệt lả.

Chuyến đi về quê ăn Tết năm nay được coi là chuyến đi lâu nhất trong 5 năm qua khi mất gần 23 tiếng mới về tới nhà do kẹt xe trên nhiều tuyến đường. Khách trên xe đông nghịt. Có lẽ năm sau tôi sẽ về quê sớm hơn để tránh bị trường hợp như thế này"- chị Trang nói.

Anh Nguyễn Văn Hùng, cùng bạn chạy xe máy từ TP HCM lúc 3 giờ sáng ngày 26-1 về Bình Định ăn Tết, cho hay mọi năm đều dùng phương tiện này để về quê nhưng chuyến đi năm nay rất đuối do kẹt xe kéo dài trên nhiều tuyến đường cùng thời tiết khá lạnh.

"Người dân năm nay đi xe máy về quê rất đông, xe khách, ô tô con biết cao tốc kẹt nên cũng đi đường nhánh, thêm nữa là thời tiết khá lạnh nên không thể chạy nhanh. Thay vì chạy 14-15 tiếng như những năm trước thì nay phải chạy gần 19 tiếng mới về đến nhà. Không nghĩ chạy lâu đến như vậy!

Mệt mỏi kinh khủng. Vừa về tới nhà là đi ngủ ngay tới trưa, không còn sức để làm gì khác. Có lẽ tôi sẽ đi xe khách hoặc tàu lửa vào lại TP HCM"- anh Hùng nói.