Quốc tế

CIA tập kích bến cảng Venezuela bằng UAV?

Anh Thư

(NLĐO) - Khi được hỏi về "một vụ nổ ở Venezuela", Tổng thống Donald Trump trả lời Mỹ đã tấn công vào nơi tập kết của các tàu bị cáo buộc là chở ma túy

Theo hãng tin AP, hôm 29-12, Tổng thống Donald Trump ám chỉ rằng Mỹ đã tấn công một bến cảng dọc bờ biển trong chiến dịch gây áp lực lên Venezuela.

Ban đầu, ông Donald Trump dường như xác nhận về một cuộc tấn công trong cuộc trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh hôm 26-12.

Đến ngày 29-12, khi các phóng viên hỏi về "một vụ nổ ở Venezuela", ông Donald Trump nói Mỹ đã tấn công một cơ sở nơi các tàu bị cáo buộc chở ma túy tập kết hàng.

CIA tập kích bến cảnh Venezuela bằng UAV? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện trước báo giới hôm 28-12 - Ảnh: AP

“Đã có một vụ nổ lớn ở khu vực bến cảng nơi họ chất ma túy lên tàu. Họ chất ma túy lên tàu, vì vậy chúng tôi đã tấn công tất cả các tàu và giờ chúng tôi tấn công khu vực đó. Đó là nơi họ thực hiện việc buôn bán, và khu vực ấy giờ không còn nữa” - nhà lãnh đạo Mỹ cho hay.

Trong khi đó, một nguồn tin thân cận của đài CNN cho biết Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào đầu tháng này nhằm vào một cơ sở cảng trên bờ biển Venezuela, đánh dấu cuộc tấn công trên đất liền đầu tiên được biết đến của Mỹ vào một mục tiêu bên trong quốc gia này.

Theo nguồn tin này, vụ tập kích bằng UAV nhắm vào một bến tàu hẻo lánh trên bờ biển Venezuela mà chính phủ Mỹ tin rằng đang được băng đảng Tren de Aragua của Venezuela sử dụng để cất giữ ma túy và vận chuyển lên tàu để đưa đi tiếp.

Không ai có mặt tại cơ sở này vào thời điểm bị tấn công, vì vậy không có thương vong, theo các nguồn tin.

Hai nguồn tin của CNN cũng cho biết Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ đã hỗ trợ về tình báo cho chiến dịch, nhấn mạnh sự tham gia liên tục của họ trong khu vực.

Tuy nhiên, đại tá Allie Weiskopf, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Đặc nhiệm Mỹ, đã phủ nhận điều đó. "Lực lượng đặc nhiệm không hỗ trợ chiến dịch này, bao gồm cả hỗ trợ tình báo" - ông nói.

CIA từ chối bình luận chính thức. CNN cũng liên hệ với Nhà Trắng, Bộ Chỉ huy Tác chiến đặc biệt Mỹ, Bộ Truyền thông và Bộ Ngoại giao Venezuela nhưng chưa được phản hồi.

Tổng thống Donald Trump: Nước nào mua dầu của Venezuela sẽ bị đánh thuế 25%

Tổng thống Donald Trump: Nước nào mua dầu của Venezuela sẽ bị đánh thuế 25%

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump tuyên bố Venezuela "rất thù địch" với Mỹ và cho biết mức thuế 25% ông nói "sẽ được áp dụng với mọi mức thuế hiện hành"

Mỹ tịch thu chuyên cơ của tổng thống Venezuela

(NLĐO) – Washington bất ngờ tịch thu chuyên cơ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại Cộng hòa Dominica và đã đưa về bang Florida – Mỹ.

Căng thẳng chính trị leo thang tại Venezuela

Bất ổn và đụng độ bạo lực nổ ra trên khắp Venezuela sau khi cơ quan bầu cử tuyên bố ông Nicolas Maduro tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống lần thứ 3.

Donald Trump Venezuela bến cảng
