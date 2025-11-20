HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Cháy lớn kèm theo tiếng nổ tại cơ sở dầu khí trọng yếu của Venezuela

Huệ Bình

(NLĐO) – Vụ nổ lớn xảy ra, sau đó là hỏa hoạn tại dự án dầu khí nơi nhà máy nâng cấp dầu thô Petrocedeño hoạt động ở phía Đông Venezuela hôm 19-11.

Theo truyền thông địa phương và các nguồn tin từ công ty dầu khí quốc gia PDVSA, vụ việc này gây chấn động tại bang Anzoátegui của Venezuela và ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Vụ nổ được mô tả là "có cường độ lớn", làm rung chuyển cơ sở này và gây ra một đám cháy dữ dội. Một cột khói đen khổng lồ đã bốc lên từ hiện trường, có thể nhìn thấy rõ từ nhiều khu vực lân cận.

Cháy lớn kèm theo tiếng nổ tại cơ sở dầu khí trọng yếu của Venezuela - Ảnh 1.

Vụ nổ ở Venezuela đã gây ra một đám cháy dữ dội, tạo ra một cột khói đen khổng lồ. Ảnh: Laverdad

Dự án Petrocedeño nằm dọc theo Vành đai Orinoco, khu vực sản xuất dầu mỏ chính của Venezuela. Các nhà máy nâng cấp dầu tại đây đóng vai trò then chốt trong việc chuyển đổi dầu thô siêu nặng thành các loại dầu có thể xuất khẩu được.

Một công nhân từ một dự án gần đó cho biết tiếng nổ vang lên trước khi đám cháy bùng phát, ngọn lửa được nhìn thấy gần tháp chưng cất của nhà máy nâng cấp. Một nguồn tin khác cho rằng ngọn lửa có khả năng đã lan tới nhà máy sản xuất naphtha.

Cháy lớn kèm theo tiếng nổ tại cơ sở dầu khí trọng yếu của Venezuela - Ảnh 2.

Một công nhân từ một dự án gần đó cho biết tiếng nổ vang lên trước khi đám cháy bùng phát. Ảnh: X/Correodelcaroni

Cháy lớn kèm theo tiếng nổ tại cơ sở dầu khí trọng yếu của Venezuela - Ảnh 3.

Hình ảnh về vụ cháy đã được người dùng chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Ảnh: X

Ngay sau sự cố, các phương tiện an ninh và giao thông đã được triển khai đến khu vực để kiểm soát việc ra vào. Các xe cứu thương cũng được điều động khẩn cấp đến hiện trường.

Theo truyền thông địa phương và các nguồn tin, công nhân đã được tiến hành sơ tán khỏi dự án để đảm bảo an toàn. Baha Breaking News đưa tin tính đến thời điểm hiện tại, chưa có báo cáo chính thức nào xác nhận về con số thương vong hay thiệt hại về người.

Dù các hình ảnh về vụ cháy đã được người dùng chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, đặc biệt là trên nền tảng X, nhưng các cơ quan chức năng của Venezuela vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về nguyên nhân của vụ tai nạn này.

Hiện tại, người dân đang chờ đợi một thông cáo chính thức từ phía chính quyền trong những giờ tới để làm rõ nguyên nhân, mức độ thiệt hại của đám cháy và các biện pháp đã được thực hiện để khống chế tình hình.

PDVSA, đơn vị vận hành dự án, cũng chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận.

