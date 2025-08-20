CLB CAHN sẵn sàng chinh phục giải quốc tế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

CLB CAHN sẵn sàng chinh phục giải quốc tế

Tường Phước

(NLĐO) - Lúc 19 giờ ngày 20-8, CLB Công an Hà Nội (CAHN) sẽ so tài với chủ nhà BG Pathum United trong khuôn khổ lượt trận ra quân vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á

CLB CAHN có khởi đầu khá tốt ở mùa giải quốc nội 2025-2026 khi đánh bại Nam Định để đoạt danh hiệu Siêu Cúp quốc gia và chia điểm với đội bóng sừng sỏ Thể Công Viettel trong ngày khai mạc V-League.

CLB CAHN sẵn sàng chinh phục giải quốc tế- Ảnh 1.
CLB CAHN sẵn sàng chinh phục giải quốc tế- Ảnh 2.
CLB CAHN sẵn sàng chinh phục giải quốc tế- Ảnh 3.
CLB CAHN sẵn sàng chinh phục giải quốc tế- Ảnh 4.

CLB CAHN tập luyện tại Thái Lan

Đoàn quân HLV Polking được tăng cường lực lượng hùng hậu, mang về nhiều cầu thủ có đẳng cấp cao trước thềm mùa giải mới. Bên cạnh đó, đội bóng ngành Công an cũng được đánh giá có lối chơi gắn kết, đấu pháp chiến thuật đa dạng và hiệu quả hơn mùa trước.

Mùa 2025-2026, CLB CAHN với vị thế đương kim vô địch Cúp Quốc gia, được tham dự nhiều đấu trường, bao gồm hai sân chơi quốc tế là AFC Champions League Two và Cúp C1 Đông Nam Á.

Ở trận đấu ra quân Cúp C1 Đông Nam Á, thầy trò ông Polking phải làm khách tại Thái Lan, địa điểm mà CAHN từng bỏ lỡ danh hiệu vô địch mùa trước, khi thua Buriram United trong loạt sút luân lưu 11m ở trận chung kết lượt về.

CLB CAHN sẵn sàng chinh phục giải quốc tế- Ảnh 5.
CLB CAHN sẵn sàng chinh phục giải quốc tế- Ảnh 6.
CLB CAHN sẵn sàng chinh phục giải quốc tế- Ảnh 7.
CLB CAHN sẵn sàng chinh phục giải quốc tế- Ảnh 8.

Đội bóng ngành Công an sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp cao

Với vị thế đương kim á quân, CAHN trở thành ứng viên vô địch Cúp C1 Đông Nam Á mùa này. Thi đấu tại xứ chùa vàng vốn không phải là nhiệm vụ dễ dàng song đó cũng là dịp để CLB CAHN chứng minh tham vọng cạnh tranh chức vô địch.

Trận đấu giữa BG Pathum United và CAHN không chỉ đơn thuần là một cuộc chạm trán ở vòng bảng mà còn là màn so tài của những "ông lớn" bóng đá khu vực Đông Nam Á. Đội chủ nhà là một tập thể đồng đều, được đầu tư bài bản và sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia như: "Messi Thái" Chanathip, Sarach, Worachit và thủ thành Chatchai Bootprom....

Tuy hai CLB chưa từng đọ sức nhau song nhóm cầu thủ Thái Lan không xa lạ các ngôi sao khoác áo tuyển quốc gia bên phía CAHN. Giới chuyên gia cho rằng cuộc chiến ở tuyến giữa, nơi có sự góp mặt của Quang Hải, Thành Long, Chanathip, Sarach... sẽ phân định kết quả chung cuộc trận đấu này.

CLB CAHN sẵn sàng chinh phục giải quốc tế- Ảnh 9.
CLB CAHN sẵn sàng chinh phục giải quốc tế- Ảnh 10.
CLB CAHN sẵn sàng chinh phục giải quốc tế- Ảnh 11.
CLB CAHN sẵn sàng chinh phục giải quốc tế- Ảnh 12.

CAHN hướng mục tiêu thắng trận ra quân Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026

Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 có 12 đội tham dự, được chia vào 2 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt trên sân nhà hoặc sân đối phương, tính điểm xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ lọt vào vòng bán kết.

Việt Nam có hai đội tham dự Cúp C1 Đông Nam Á mùa này. CLB CAHN nằm ở bảng A cùng đương kim vô địch Buriram United, BG Pathum United, Selangor, Cebu và Tampines Rovers. CLB Nam Định rơi vào bảng B, với các đội Bangkok United, Johor Darul Ta'zim, Lion City Sailors, Shan United và Svay Rieng.

Tin liên quan

Clip: Quang Hải và đồng đội CLB CAHN thắng đậm SLNA, đăng quang Cúp Quốc gia

Clip: Quang Hải và đồng đội CLB CAHN thắng đậm SLNA, đăng quang Cúp Quốc gia

(NLĐO) - Thắng Sông Lam Nghệ An đến 5 bàn không gỡ tối 29-6, CLB Công an Hà Nội lần đầu trong lịch sử đăng quang Cúp Quốc gia

CLB CAHN mất chức vô địch Cup C1 Đông Nam Á dù dẫn 2 bàn

(NLĐO) - Dẫn trước đến 2 bàn song CLB CAHN vẫn thua ngược Buriram United trong trận chung kết lượt về Cup C1 Đông Nam Á 2024-2025 tại Thái Lan tối 21-5

CLB CAHN hòa kịch tính trước nhà vô địch Thái Lan

(NLĐO) - Hai lần vươn lên dẫn bàn nhưng CLB CAHN vẫn phải chia điểm sau trận hòa 2-2 với Buriram United trong trận chung kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á tối 14-5.

CLB CAHN Nguyễn Quang Hải HLV Polking Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 V-League
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo