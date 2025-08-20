CLB CAHN sẵn sàng chinh phục giải quốc tế

CLB CAHN có khởi đầu khá tốt ở mùa giải quốc nội 2025-2026 khi đánh bại Nam Định để đoạt danh hiệu Siêu Cúp quốc gia và chia điểm với đội bóng sừng sỏ Thể Công Viettel trong ngày khai mạc V-League.

CLB CAHN tập luyện tại Thái Lan

Đoàn quân HLV Polking được tăng cường lực lượng hùng hậu, mang về nhiều cầu thủ có đẳng cấp cao trước thềm mùa giải mới. Bên cạnh đó, đội bóng ngành Công an cũng được đánh giá có lối chơi gắn kết, đấu pháp chiến thuật đa dạng và hiệu quả hơn mùa trước.

Mùa 2025-2026, CLB CAHN với vị thế đương kim vô địch Cúp Quốc gia, được tham dự nhiều đấu trường, bao gồm hai sân chơi quốc tế là AFC Champions League Two và Cúp C1 Đông Nam Á.

Ở trận đấu ra quân Cúp C1 Đông Nam Á, thầy trò ông Polking phải làm khách tại Thái Lan, địa điểm mà CAHN từng bỏ lỡ danh hiệu vô địch mùa trước, khi thua Buriram United trong loạt sút luân lưu 11m ở trận chung kết lượt về.

Đội bóng ngành Công an sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp cao

Với vị thế đương kim á quân, CAHN trở thành ứng viên vô địch Cúp C1 Đông Nam Á mùa này. Thi đấu tại xứ chùa vàng vốn không phải là nhiệm vụ dễ dàng song đó cũng là dịp để CLB CAHN chứng minh tham vọng cạnh tranh chức vô địch.

Trận đấu giữa BG Pathum United và CAHN không chỉ đơn thuần là một cuộc chạm trán ở vòng bảng mà còn là màn so tài của những "ông lớn" bóng đá khu vực Đông Nam Á. Đội chủ nhà là một tập thể đồng đều, được đầu tư bài bản và sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia như: "Messi Thái" Chanathip, Sarach, Worachit và thủ thành Chatchai Bootprom....

Tuy hai CLB chưa từng đọ sức nhau song nhóm cầu thủ Thái Lan không xa lạ các ngôi sao khoác áo tuyển quốc gia bên phía CAHN. Giới chuyên gia cho rằng cuộc chiến ở tuyến giữa, nơi có sự góp mặt của Quang Hải, Thành Long, Chanathip, Sarach... sẽ phân định kết quả chung cuộc trận đấu này.

CAHN hướng mục tiêu thắng trận ra quân Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026

Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 có 12 đội tham dự, được chia vào 2 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt trên sân nhà hoặc sân đối phương, tính điểm xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ lọt vào vòng bán kết.

Việt Nam có hai đội tham dự Cúp C1 Đông Nam Á mùa này. CLB CAHN nằm ở bảng A cùng đương kim vô địch Buriram United, BG Pathum United, Selangor, Cebu và Tampines Rovers. CLB Nam Định rơi vào bảng B, với các đội Bangkok United, Johor Darul Ta'zim, Lion City Sailors, Shan United và Svay Rieng.