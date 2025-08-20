HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Thêm cầu thủ Việt kiều giàu tiềm năng

Tường Phước

Từ bệ phóng V-League, tiền vệ Viktor Le đã có cơ hội khoác áo tuyển U23 Việt Nam.

Sắp tới, cánh cửa lên tuyển quốc gia sẽ rộng mở đón chào thêm dàn sao Việt kiều đầy tiềm năng.

Khả năng kiến tạo nhạy bén

Viktor Le không còn xa lạ với bóng đá Việt Nam. Sau khoảng thời gian dài chinh chiến tại V-League, tiền vệ Việt kiều Nga đã khẳng định vị trí quan trọng trong màu áo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đảm nhiệm vai trò "nhạc trưởng". Năm 2025 đánh dấu cột mốc khó quên trong sự nghiệp thi đấu của Viktor, khi cầu thủ 21 tuổi lần đầu được khoác áo tuyển U23 Việt Nam tham dự và đăng quang Giải U23 Đông Nam Á.

Trước khi trở về Việt Nam thi đấu, Viktor Le từng chơi cho đội trẻ của Torpedo Moscow và Học viện CSKA Moskva. Trong ngày ra quân V-League 2025-2026, tuy đội nhà "trắng tay" nhưng màn trình diễn của Viktor Le được giới chuyên gia đánh giá cao.

Thêm cầu thủ Việt kiều giàu tiềm năng - Ảnh 1.

Cầu thủ Việt kiều Adou Minh (giữa). Ảnh: CLB CAHN

Với chiều cao ấn tượng 1,8 m cùng khả năng di chuyển linh hoạt, Viktor mạnh mẽ trong những pha tranh chấp bóng ở khu vực trung tuyến và cũng thể hiện khả năng kiến tạo nhạy bén, giúp đồng đội ghi bàn mở tỉ số khi tiếp đón CLB Ninh Bình.

So với những tiền vệ hàng đầu V-League như Hoàng Đức, Đức Chiến, Ngọc Quang…, Viktor Le không hề kém cạnh. 

Vì vậy, anh được đánh giá là một trong những cầu thủ đáng xem ở các giải đấu quốc nội mùa này, được kỳ vọng là lứa tuyển thủ tài năng của tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Khả năng thích nghi, hòa nhập nhanh

Trong số ứng viên được đề cử lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới, trung vệ Adou Minh, Kevin Pham Ba, Kyle Colonna nhiều khả năng sẽ là cầu thủ Việt kiều tiếp theo được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội thi đấu.

Sau mùa giải thành công trong màu áo CLB Hà Tĩnh, lọt vào đội hình tiêu biểu V-League 2024-2025, cầu thủ sinh năm 1997 được CLB Công an Hà Nội chiêu mộ, gia cố bức tường phòng ngự cho đội bóng ngành công an thi đấu mùa giải 2025-2026.

Adou Minh có thiên hướng chơi vị trí trung vệ lệch cánh, hiệu quả với các tình huống đua tốc độ, nhoài người phá bóng chuẩn xác. Cầu thủ Việt kiều Pháp cũng thường xuyên tham gia hỗ trợ tấn công, áp đảo đối thủ trong những pha "không chiến".

Với bộ ba trung vệ Adou Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Đình Trọng cùng thủ thành Nguyễn Filip, CLB Công an Hà Nội được xem là đội bóng có hàng thủ vững chắc nhất sân chơi mùa này.

Trước khi sang Việt Nam, Adou Minh từng thi đấu cho CLB Racing Besancon tại Giải Hạng tư Pháp. Nhận xét về Adou Minh, các HLV Nguyễn Thành Công lẫn Polking đều thể hiện sự ngạc nhiên với khả năng thích nghi, hòa nhập nhanh của anh.

Trong năm 2025, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tham dự vòng loại châu Á 2026 diễn ra trên sân nhà vào tháng 9 và thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 33 tại Thái Lan thời điểm tháng 12. Với nguồn cầu thủ Việt kiều đầy tiềm năng đang chơi bóng tại V-League như: Brandon Ly, Chung Nguyen Do, Vadim Nguyen, Damian Vũ Thanh An hay Lee Williams..., chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ có thêm cơ hội tăng cường lực lượng cho U22 quốc gia.


Cầu thủ Việt kiều bóng đá Việt Nam tuyển Việt Nam tiền vệ Viktor Le U22 Việt Nam HLV Kim Sang-sik
