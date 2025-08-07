CLB Công an TP HCM hừng hực khí thế

Sau khi đổi phiên hiệu, CLB Công an (CA) TP HCM (CLB TP HCM cũ) tích cực tuyển quân, rèn luyện chăm chỉ, hướng tới mục tiêu lọt vào tốp 3 V-League 2025 - 2026 cũng như đạt thành tích cao ở Cúp Quốc gia mùa mới.

Chiêu mộ thành công chiến lược gia kỳ cựu

Không chỉ giữ lại ban huấn luyện cũ, đội chủ sân Thống Nhất đã chiêu mộ thành công chiến lược gia kỳ cựu Lê Huỳnh Đức. Lúc còn thi đấu, cựu tiền đạo tuyển Việt Nam là tượng đài của CLB CA TP HCM, khi ghi 60 bàn thắng trong 86 lần khoác áo đội bóng ngành công an giai đoạn năm 1995 - 2000.

CLB Công an TP HCM hướng mục tiêu cao tại giải đấu quốc nội mùa 2025 - 2026. (Ảnh: CLB CÔNG AN TP HCM)

Thời đỉnh cao phong độ, ông Lê Huỳnh Đức góp công giúp CLB CA TP HCM đăng quang giải vô địch quốc gia, 3 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 1995, 1997, 2002, là chân sút hàng đầu các giải đấu quốc nội. Bên cạnh đó, Lê Huỳnh Đức cũng là tuyển thủ giữ kỷ lục dự 5 kỳ Tiger Cup (nay là ASEAN Cup) liên tiếp (các năm 1996, 1998, 2000, 2002, 2004).

Bén duyên với nghiệp HLV, huyền thoại sinh năm 1972 gặt hái nhiều thành công khi dẫn dắt CLB Đà Nẵng. Giai đoạn hoàng kim, ông Đức góp công lớn đưa đội bóng sông Hàn chiếm lĩnh vị thế đỉnh cao bóng đá quốc nội, với chức vô địch V-League (2009, 2012), á quân V-League 2013, hạng 3 V-League (2011, 2016) và đăng quang Cúp Quốc gia 2009.

Tuy nhiên, khi Nam tiến, HLV Lê Huỳnh Đức chưa thể mang lại thành công khi nắm CLB Sài Gòn trong vai trò Giám đốc kỹ thuật ở mùa giải V-League 2021, HLV CLB Bình Dương (nay là Becamex TP HCM) mùa 2023 - 2024.

Trở về "thánh địa" Thống Nhất, chiến lược gia 53 tuổi được người hâm mộ bóng đá TP HCM kỳ vọng giúp đội nhà xây dựng lại bản sắc bóng đá tấn công tổng lực đẹp mắt, đưa CLB CA TP HCM trở lại vị thế đỉnh cao trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

Trong những trận giao hữu cọ xát gần đây, HLV Lê Huỳnh Đức cũng đích thân rèn quân, chỉ bảo dàn cầu thủ CLB CA TP HCM. Ông cũng tư vấn cho ban lãnh đạo mang về nhiều ngôi sao có chất lượng chuyên môn cao để phục vụ cho mùa giải mới.

Dàn sao hội tụ

Bên cạnh tân HLV Lê Huỳnh Đức, lực lượng nòng cốt của CLB CA TP HCM còn được tăng cường nhiều tuyển thủ quốc gia như: tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, tiền vệ Phạm Đức Huy, Endrick dos Santos (tuyển thủ Malaysia), Nguyễn Đức Phú, Đặng Văn Lắm hay Lê Quang Hùng.

Nổi bật trong số đó, Tiến Linh là ngôi sao hàng đầu giải quốc nội, nằm trong tốp 3 chân sút có hiệu suất ghi bàn nhiều nhất V-League 2024 - 2025 với 13 pha lập công. Đương kim Quả bóng vàng Việt Nam không chỉ góp công lớn giúp tuyển quốc gia đăng quang ASEAN Cup 2024 mà còn trở thành chân sút ghi bàn nhiều thứ nhì giải đấu.

Mùa trước, CLB TP HCM (nay là CLB CA TP HCM) vất vả trụ hạng vì hàng công thiếu sắc bén, các ngoại binh "tịt ngòi" ở V-League. Vì vậy, sự góp mặt của Tiến Linh ở mùa này sẽ giúp đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức giải được bài toán khâu tấn công.

Chia tay nhiều cầu thủ sau mùa giải 2024 - 2025 song CLB CA TP HCM vẫn giữ được những trụ cột quan trọng trong bộ khung chính ở mùa giải mới, bao gồm thủ thành Patrik Lê Giang, hậu vệ Võ Huy Toàn, trung vệ Trần Hoàng Phúc hay tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường…

Ngoài ra, sát cánh cùng HLV Lê Huỳnh Đức trên băng ghế chỉ đạo còn có những đồng nghiệp quen thuộc, là "người cũ" của "chiến hạm đỏ", gồm: trợ lý HLV Phùng Thanh Phương, Hoàng Hùng và Châu Trí Cường.