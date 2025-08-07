HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

CLB Công an TP HCM hừng hực khí thế

TƯỜNG PHƯỚC

CLB Công an TP HCM đã mang về ban huấn luyện giàu kinh nghiệm và dàn cầu thủ có chất lượng chuyên môn cao

Sau khi đổi phiên hiệu, CLB Công an (CA) TP HCM (CLB TP HCM cũ) tích cực tuyển quân, rèn luyện chăm chỉ, hướng tới mục tiêu lọt vào tốp 3 V-League 2025 - 2026 cũng như đạt thành tích cao ở Cúp Quốc gia mùa mới.

Chiêu mộ thành công chiến lược gia kỳ cựu

Không chỉ giữ lại ban huấn luyện cũ, đội chủ sân Thống Nhất đã chiêu mộ thành công chiến lược gia kỳ cựu Lê Huỳnh Đức. Lúc còn thi đấu, cựu tiền đạo tuyển Việt Nam là tượng đài của CLB CA TP HCM, khi ghi 60 bàn thắng trong 86 lần khoác áo đội bóng ngành công an giai đoạn năm 1995 - 2000.

CLB Công an TP HCM hừng hực khí thế - Ảnh 1.

CLB Công an TP HCM hướng mục tiêu cao tại giải đấu quốc nội mùa 2025 - 2026. (Ảnh: CLB CÔNG AN TP HCM)

Thời đỉnh cao phong độ, ông Lê Huỳnh Đức góp công giúp CLB CA TP HCM đăng quang giải vô địch quốc gia, 3 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 1995, 1997, 2002, là chân sút hàng đầu các giải đấu quốc nội. Bên cạnh đó, Lê Huỳnh Đức cũng là tuyển thủ giữ kỷ lục dự 5 kỳ Tiger Cup (nay là ASEAN Cup) liên tiếp (các năm 1996, 1998, 2000, 2002, 2004).

Bén duyên với nghiệp HLV, huyền thoại sinh năm 1972 gặt hái nhiều thành công khi dẫn dắt CLB Đà Nẵng. Giai đoạn hoàng kim, ông Đức góp công lớn đưa đội bóng sông Hàn chiếm lĩnh vị thế đỉnh cao bóng đá quốc nội, với chức vô địch V-League (2009, 2012), á quân V-League 2013, hạng 3 V-League (2011, 2016) và đăng quang Cúp Quốc gia 2009.

Tuy nhiên, khi Nam tiến, HLV Lê Huỳnh Đức chưa thể mang lại thành công khi nắm CLB Sài Gòn trong vai trò Giám đốc kỹ thuật ở mùa giải V-League 2021, HLV CLB Bình Dương (nay là Becamex TP HCM) mùa 2023 - 2024.

Trở về "thánh địa" Thống Nhất, chiến lược gia 53 tuổi được người hâm mộ bóng đá TP HCM kỳ vọng giúp đội nhà xây dựng lại bản sắc bóng đá tấn công tổng lực đẹp mắt, đưa CLB CA TP HCM trở lại vị thế đỉnh cao trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

Trong những trận giao hữu cọ xát gần đây, HLV Lê Huỳnh Đức cũng đích thân rèn quân, chỉ bảo dàn cầu thủ CLB CA TP HCM. Ông cũng tư vấn cho ban lãnh đạo mang về nhiều ngôi sao có chất lượng chuyên môn cao để phục vụ cho mùa giải mới.

Dàn sao hội tụ

Bên cạnh tân HLV Lê Huỳnh Đức, lực lượng nòng cốt của CLB CA TP HCM còn được tăng cường nhiều tuyển thủ quốc gia như: tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, tiền vệ Phạm Đức Huy, Endrick dos Santos (tuyển thủ Malaysia), Nguyễn Đức Phú, Đặng Văn Lắm hay Lê Quang Hùng.

Nổi bật trong số đó, Tiến Linh là ngôi sao hàng đầu giải quốc nội, nằm trong tốp 3 chân sút có hiệu suất ghi bàn nhiều nhất V-League 2024 - 2025 với 13 pha lập công. Đương kim Quả bóng vàng Việt Nam không chỉ góp công lớn giúp tuyển quốc gia đăng quang ASEAN Cup 2024 mà còn trở thành chân sút ghi bàn nhiều thứ nhì giải đấu.

Mùa trước, CLB TP HCM (nay là CLB CA TP HCM) vất vả trụ hạng vì hàng công thiếu sắc bén, các ngoại binh "tịt ngòi" ở V-League. Vì vậy, sự góp mặt của Tiến Linh ở mùa này sẽ giúp đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức giải được bài toán khâu tấn công.

Chia tay nhiều cầu thủ sau mùa giải 2024 - 2025 song CLB CA TP HCM vẫn giữ được những trụ cột quan trọng trong bộ khung chính ở mùa giải mới, bao gồm thủ thành Patrik Lê Giang, hậu vệ Võ Huy Toàn, trung vệ Trần Hoàng Phúc hay tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường…

Ngoài ra, sát cánh cùng HLV Lê Huỳnh Đức trên băng ghế chỉ đạo còn có những đồng nghiệp quen thuộc, là "người cũ" của "chiến hạm đỏ", gồm: trợ lý HLV Phùng Thanh Phương, Hoàng Hùng và Châu Trí Cường. 

"CLB CA TP HCM tập luyện tại Sân vận động quận 7 (đường Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, TP HCM). Đại bản doanh này có hạ tầng cơ sở hiện đại, các phòng chức năng chuyên sâu, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

CLB Công an TP HCM hừng hực khí thế - Ảnh 2.

 

Tin liên quan

"Vua giải trẻ" lên chơi V-League

"Vua giải trẻ" lên chơi V-League

CLB PVF - Công an Nhân dân (PVF-CAND) là đội bóng Hạng nhất may mắn được lựa chọn thay thế CLB Quảng Nam tham dự V-League mùa 2025-2026.

Những điểm mới ở V-League 2025-2026

(NLĐO) - Công ty VPF chính thức công bố điều lệ V-League 2025-2026, với nhiều thay đổi đáng chú ý về thể thức và quy định chuyên môn.

V-League chuyển nhượng ồ ạt

"Tân binh" Chung Nguyen Do trở thành tâm điểm chú ý khi được đội bóng của bầu Thụy chiêu mộ với mức giá 10 tỉ đồng cùng thời hạn thi đấu 5 năm.

CLB Công an TP HCM Lê Huỳnh Đức Nguyễn Tiến Linh Phạm Đức Huy Patrik Lê Giang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo