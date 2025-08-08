CLB Công an TP HCM ra quân hoành tráng trước mùa giải mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

CLB Công an TP HCM ra quân hoành tráng trước mùa giải mới

Tường Phước

(NLĐO) - HLV Lê Huỳnh Đức khẳng định sẽ cùng CLB Công an TP HCM xây dựng lại bản sắc thi đấu của đội bóng và hướng mục tiêu lọt tốp 5 V-League mùa này.

Thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Bộ Công an và Lãnh đạo Thành phố, thời gian qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức tiếp nhận và tổ chức lại hoạt động của CLB bóng đá chuyên nghiệp TP HCM, đổi tên thành CLB Bóng đá Công an TP HCM.

Đây không chỉ là một quyết định về mặt tổ chức, mà còn mang ý nghĩa lớn về mặt chính trị – văn hóa – xã hội, đánh dấu sự trở lại của một biểu tượng từng là niềm tự hào của người hâm mộ bóng đá TP HCM.

CLB Công an TP HCM ra quân hoành tráng trước mùa giải mới - Ảnh 1.

CLB Công an TP HCM ra quân hoành tráng trước mùa giải mới - Ảnh 2.

Hôm 8-8, CLB Công an TP HCM đã làm lễ ra quân, ra mắt người hâm mộ trang phục thi đấu mùa giải 2025-2026, giới thiệu nòng cốt lực lượng cùng ban huấn luyện mới. HLV Lê Huỳnh Đức cũng khẳng định sẽ cùng toàn đội xây dựng lại bản sắc thi đấu của đội bóng và hướng mục tiêu lọt tốp 5 V-League mùa này.

Những năm 90 của thế kỷ 20, cùng với Cảng Sài Gòn, Hải Quan, CLB Bóng đá Công an TP HCM là 3 tên tuổi lớn và giàu truyền thống của bóng đá Việt Nam. Trong thời kỳ vàng son, CLB Công an TP HCM giành nhiều danh hiệu khi tham gia tranh tài tại các giải bóng đá quốc gia. Trong đó, nổi bật là chức vô địch quốc gia năm 1995, á quân mùa giải 1993-1994, 1996, 1999-2000 và 2001-2002.

Ngay sau khi được chuyển giao và đổi tên, ban lãnh đạo đội bóng đã khẩn trương chủ động trong công tác tổ chức và chuẩn bị; từ kiện toàn bộ máy quản lý, tái cấu trúc ban huấn luyện, đến chiêu mộ cầu thủ chất lượng cao, tất cả đều hướng đến mục tiêu chuyên môn và sự chuyên nghiệp cao nhất.

CLB Công an TP HCM ra quân hoành tráng trước mùa giải mới - Ảnh 3.

CLB Công an TP HCM ra quân hoành tráng trước mùa giải mới - Ảnh 4.

CLB Công an TP HCM ra quân hoành tráng trước mùa giải mới - Ảnh 5.

Chuẩn bị cho mùa giải mới, cựu tuyển thủ - HLV Lê Huỳnh Đức được mời về dẫn dắt CLB Công an TP HCM. Bên cạnh đó, trên băng ghế huấn luyện còn có các trợ lý kỳ cựu như: HLV Phùng Thanh Phương, Hoàng Hùng và Châu Chí Cường, những người từng dẫn dắt CLB TP HCM trước đây.

Về thành phần lực lượng, các cầu thủ có chuyên môn tốt của CLB TP HCM trước đây đã được giữ lại. Nổi bật có thủ môn Partrick Lê Giang, tiền vệ Endrick, trung vệ Trần Hoàng Phúc, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, hậu vệ Võ Huy Toàn…. Để làm dày đội hình, các cầu thủ giàu kinh nghiệm và tiềm năng cũng được ban lãnh đạo chiêu mộ, gồm: tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, tiền vệ Phạm Đức Huy, tiền vệ Đặng Văn Lắm….

CLB Công an TP HCM ra quân hoành tráng trước mùa giải mới - Ảnh 6.

CLB Công an TP HCM ra quân hoành tráng trước mùa giải mới - Ảnh 7.

CLB Công an TP HCM tập trung xây dựng lối chơi bài bản, gắn kết; đồng thời tạo điều kiện tốt nhất về ăn ở, tập luyện, y tế, phục hồi thể lực và các yếu tố hậu cần khác. Mục tiêu trọng tâm của đội bóng trong mùa giải 2025-2026 là thi đấu nỗ lực, quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Trên tất cả, CLB Công an TP HCM mong muốn sẽ luôn thể hiện phong cách thi đấu kỷ luật, bản lĩnh, đoàn kết, trung thực và cống hiến, đúng với truyền thống của lực lượng Công an nhân dân.

Sự trở lại của CLB Công an TP HCM không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là dịp để thể hiện sức mạnh, bản sắc và sự gần gũi của hình ảnh người chiến sĩ CAND với đời sống văn hóa, thể thao....

Tin liên quan

CLB Công an TP HCM hừng hực khí thế

CLB Công an TP HCM hừng hực khí thế

CLB Công an TP HCM đã mang về ban huấn luyện giàu kinh nghiệm và dàn cầu thủ có chất lượng chuyên môn cao

V-League 2025-2026: Nhiều ngoại binh, cầu thủ Việt kiều góp mặt

Điều lệ mới cho phép các CLB V-League 2025-2026 dự AFC Cup (Nam Định, Công an Hà Nội) đăng ký tối đa 7 ngoại binh (các đội còn lại là 4) và 2 cầu thủ Việt kiều

V-League chuyển nhượng ồ ạt

"Tân binh" Chung Nguyen Do trở thành tâm điểm chú ý khi được đội bóng của bầu Thụy chiêu mộ với mức giá 10 tỉ đồng cùng thời hạn thi đấu 5 năm.

CLB Công an TP HCM V-League HLV Lê Huỳnh Đức
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo