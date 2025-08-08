CLB Công an TP HCM ra quân hoành tráng trước mùa giải mới

Thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Bộ Công an và Lãnh đạo Thành phố, thời gian qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức tiếp nhận và tổ chức lại hoạt động của CLB bóng đá chuyên nghiệp TP HCM, đổi tên thành CLB Bóng đá Công an TP HCM.

Đây không chỉ là một quyết định về mặt tổ chức, mà còn mang ý nghĩa lớn về mặt chính trị – văn hóa – xã hội, đánh dấu sự trở lại của một biểu tượng từng là niềm tự hào của người hâm mộ bóng đá TP HCM.

Hôm 8-8, CLB Công an TP HCM đã làm lễ ra quân, ra mắt người hâm mộ trang phục thi đấu mùa giải 2025-2026, giới thiệu nòng cốt lực lượng cùng ban huấn luyện mới. HLV Lê Huỳnh Đức cũng khẳng định sẽ cùng toàn đội xây dựng lại bản sắc thi đấu của đội bóng và hướng mục tiêu lọt tốp 5 V-League mùa này.

Những năm 90 của thế kỷ 20, cùng với Cảng Sài Gòn, Hải Quan, CLB Bóng đá Công an TP HCM là 3 tên tuổi lớn và giàu truyền thống của bóng đá Việt Nam. Trong thời kỳ vàng son, CLB Công an TP HCM giành nhiều danh hiệu khi tham gia tranh tài tại các giải bóng đá quốc gia. Trong đó, nổi bật là chức vô địch quốc gia năm 1995, á quân mùa giải 1993-1994, 1996, 1999-2000 và 2001-2002.

Ngay sau khi được chuyển giao và đổi tên, ban lãnh đạo đội bóng đã khẩn trương chủ động trong công tác tổ chức và chuẩn bị; từ kiện toàn bộ máy quản lý, tái cấu trúc ban huấn luyện, đến chiêu mộ cầu thủ chất lượng cao, tất cả đều hướng đến mục tiêu chuyên môn và sự chuyên nghiệp cao nhất.

Chuẩn bị cho mùa giải mới, cựu tuyển thủ - HLV Lê Huỳnh Đức được mời về dẫn dắt CLB Công an TP HCM. Bên cạnh đó, trên băng ghế huấn luyện còn có các trợ lý kỳ cựu như: HLV Phùng Thanh Phương, Hoàng Hùng và Châu Chí Cường, những người từng dẫn dắt CLB TP HCM trước đây.

Về thành phần lực lượng, các cầu thủ có chuyên môn tốt của CLB TP HCM trước đây đã được giữ lại. Nổi bật có thủ môn Partrick Lê Giang, tiền vệ Endrick, trung vệ Trần Hoàng Phúc, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, hậu vệ Võ Huy Toàn…. Để làm dày đội hình, các cầu thủ giàu kinh nghiệm và tiềm năng cũng được ban lãnh đạo chiêu mộ, gồm: tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, tiền vệ Phạm Đức Huy, tiền vệ Đặng Văn Lắm….

CLB Công an TP HCM tập trung xây dựng lối chơi bài bản, gắn kết; đồng thời tạo điều kiện tốt nhất về ăn ở, tập luyện, y tế, phục hồi thể lực và các yếu tố hậu cần khác. Mục tiêu trọng tâm của đội bóng trong mùa giải 2025-2026 là thi đấu nỗ lực, quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Trên tất cả, CLB Công an TP HCM mong muốn sẽ luôn thể hiện phong cách thi đấu kỷ luật, bản lĩnh, đoàn kết, trung thực và cống hiến, đúng với truyền thống của lực lượng Công an nhân dân.

Sự trở lại của CLB Công an TP HCM không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là dịp để thể hiện sức mạnh, bản sắc và sự gần gũi của hình ảnh người chiến sĩ CAND với đời sống văn hóa, thể thao....