CLB Di sản TP HCM bền bỉ giữ điệu xoan truyền thống

Các làn điệu xoan cổ đều được bắt nguồn từ những làng cổ nằm ở địa bàn trung tâm bộ Văn Lang thời các vua Hùng dựng nước. Tại TP HCM, CLB Di sản thuộc Hội Di sản TP HCM đã có 10 năm hoạt động, gìn giữ và lan tỏa đến các trường học và tích cực tham gia chương trình Sân khấu học đường.

Nghệ nhân Thanh Mai chia sẻ: "Hát xoan hội tụ nhiều yếu tố nghệ thuật, là ca nhạc biểu diễn với đầy đủ các dạng thức nhạc hát: hát nói, hát ngâm, ngâm thơ và ca khúc; hát đa thanh, hát đuổi, hát đan xen, hát có lĩnh xướng và hát đối đáp. Các em học sinh được chúng tôi phân tích các nét cơ bản để gìn giữ hát xoan truyền thống".

Nghệ thuật hát xoan được giới thiệu tại Trường THPT Hùng Vương, TP HCM

Chính thức được UNESCO ghi vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp từ năm 2011, hát xoan Phú Thọ đã được bảo tồn và phát huy bài bản, hiệu quả.

Việc TP HCM duy trì hoạt động truyền nghề hát xoan có ý nghĩa khích lệ to lớn, đóng góp kinh nghiệm thực tiễn cho Hội Di sản TP HCM tham mưu các đề án bảo vệ, góp phần đưa hát xoan ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp.



