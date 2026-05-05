CLB Hải Phòng bất ngờ thay HLV trưởng

Hải Phòng FC (áo đỏ) hiện nằm trong tốp 7 bảng xếp hạng V-League 2025-2026 sau 21 vòng đấu

V-League 2025-2026 chỉ còn 5 vòng nữa khép lại nhưng CLB Hải Phòng bất ngờ có sự thay đổi lớn trên băng ghế huấn luyện. Ông Chu Đình Nghiêm chính thức rời khỏi vị trí HLV trưởng CLB Hải Phòng để tạm thời đảm nhiệm chức danh giám đốc kỹ thuật của đội bóng đất Cảng.

Ban lãnh đạo đội chủ sân Lạch Tray đã bổ nhiệm HLV Đặng Văn Thành thay thế "đàn anh" đồng nghiệp, dẫn dắt CLB Hải Phòng ở hành trình còn lại của mùa giải. Ông Thành sinh năm 1984, từng là tiền đạo xuất sắc của bóng đá đất Cảng, khoác áo các CLB danh tiếng hàng đầu Việt Nam như Hải Phòng, Ninh Bình, Bình Dương....

HLV Đặng Văn Thành (giữa) trao đổi cùng chủ tịch CLB ông Văn Trần Hoàn (trái)

Ở thời đỉnh cao phong độ, Đặng Văn Thành góp công đưa Xi măng Vicem Hải Phòng giành ngôi á quân V-League và khoác áo tuyển Việt Nam giai đoạn 2004-2007, từng giành HCĐ Đông Nam Á.

Sau khi giải nghệ năm 2016, ông Thành chuyển sang huấn luyện, có thời gian dài làm công tác đào tạo trẻ tại trung tâm PVF. Sau đó, HLV Đặng Văn Thành tham gia trong ban cán sự, trợ lý HLV tại sân chơi V-League.

HLV Chu Đình Nghiêm (phải) giữ vai trò GĐKT đội bóng đất Cảng

Thông tin HLV Chu Đình Nghiêm được CLB Ninh Bình "dòm ngó" xuất phát từ nửa cuối giai đoạn lượt về V-League 2025-2026. Tuy chưa được chiến lược gia kỳ cựu xác nhận song việc bất ngờ điều chuyển vị trí trong ban huấn luyện của CLB Hải Phòng cho thấy con đường đến với đội bóng Cố đô Hoa Lư của ông Nghiêm đang dần thành hiện thực.

Trong sự nghiệp, HLV Chu Đình Nghiêm đã thâu tóm 3 chức vô địch V-League , 2 cúp Quốc gia và 3 Siêu cúp Quốc gia khi dẫn dắt Hà Nội FC. Nhà cầm quân sinh năm 1972 là một trong những HLV giàu thành tích và kinh nghiệm của Việt Nam, sau khi tiếp quản nhiệm vụ huấn luyện đội bóng thủ đô từ "đàn anh" đồng nghiệp Phan Thanh Hùng.

Đến với CLB Hải Phòng, ông Nghiêm tiếp tục xây dựng bản sắc tấn công đẹp mắt cho đội bóng này, đoạt ngôi á quân V-League mùa 2022. Tuy nhiên, ở quãng thời gian sau này, Hải Phòng FC không còn được đầu tư nhân lực hùng hậu và mất vị thế ứng viên đua tranh vô địch các giải quốc nội.