"Ngoại binh" CLB Hải Phòng : Từ bỡ ngỡ đến tình yêu với bóng đá Việt Nam

Sau gần ba mùa giải gắn bó V-League, từng khoác áo CLB Thanh Hoá, rồi Hải Phòng, tiền vệ người Brazil Luiz Antonio không chỉ để lại dấu ấn chuyên môn mà còn trở thành một "nhân chứng sống" cho hành trình hội nhập của các ngoại binh tại V-League.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông Brazil, Luiz Antonio thẳng thắn nhìn lại những ngày đầu đặt chân đến Việt Nam - quãng thời gian không hề dễ dàng. Rào cản ngôn ngữ là thử thách lớn nhất khi những giao tiếp đơn giản cũng trở nên khó khăn, buộc anh phải học dần từng chút một, kết hợp cử chỉ và sự hỗ trợ từ phiên dịch. Ẩm thực và văn hóa mới cũng khiến tiền vệ này không ít lần lúng túng.

Tuy nhiên, thay vì thu mình, Luiz Antonio chọn cách thích nghi. Anh chủ động trải nghiệm, khám phá và dần tìm thấy sự thú vị trong những khác biệt. Chính điều đó giúp cầu thủ sinh năm 1991 thay đổi góc nhìn, từ bỡ ngỡ sang cởi mở, từ xa lạ thành gần gũi.

Điều khiến Luiz Antonio ấn tượng sâu sắc không chỉ là môi trường sống mà còn là tình cảm của người hâm mộ đất Cảng. Anh kể lại những câu chuyện đặc biệt như cổ động viên xin chữ ký để xăm lên cơ thể hay lưu giữ hình ảnh của anh từ thời còn thi đấu tại Brazil. Với tiền vệ này, đó là sự trân trọng hiếm thấy trong sự nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở khía cạnh tinh thần, cuộc sống tại Việt Nam cũng mang đến nhiều điểm cộng. Luiz Antonio đánh giá cao sự an toàn, thân thiện và chi phí sinh hoạt hợp lý - những yếu tố giúp anh cảm thấy thoải mái và ổn định hơn so với quê nhà.

Chính những trải nghiệm đó khiến cựu cầu thủ từng khoác áo các CLB Brazil nghiêm túc nghĩ đến việc gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam. Anh bày tỏ mong muốn tiếp tục thi đấu đến khoảng 40 tuổi và không loại trừ khả năng chọn Việt Nam làm nơi dừng chân sau sự nghiệp.

Trên sân cỏ, Luiz Antonio vẫn là mắt xích quan trọng trong hệ thống chiến thuật của Hải Phòng, đóng góp ổn định với những bàn thắng và kinh nghiệm trận mạc. Nhưng vượt lên trên con số thống kê, hành trình của anh phản ánh một thực tế: V-League không chỉ là điểm đến ngắn hạn, mà ngày càng trở thành "ngôi nhà thứ hai" với nhiều ngoại binh.