"Ngoại binh" CLB Hải Phòng : Từ bỡ ngỡ đến tình yêu với bóng đá Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

"Ngoại binh" CLB Hải Phòng : Từ bỡ ngỡ đến tình yêu với bóng đá Việt Nam

Tường Phước

(NLĐO) - Xuất thân từ Flamengo - lò đào tạo bóng đá danh tiếng tại Brazil, Luiz Antonio trở thành ngôi sao ở V-League và được khán giả Việt Nam yêu mến.

Sau gần ba mùa giải gắn bó V-League, từng khoác áo CLB Thanh Hoá, rồi Hải Phòng, tiền vệ người Brazil Luiz Antonio không chỉ để lại dấu ấn chuyên môn mà còn trở thành một "nhân chứng sống" cho hành trình hội nhập của các ngoại binh tại V-League.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông Brazil, Luiz Antonio thẳng thắn nhìn lại những ngày đầu đặt chân đến Việt Nam - quãng thời gian không hề dễ dàng. Rào cản ngôn ngữ là thử thách lớn nhất khi những giao tiếp đơn giản cũng trở nên khó khăn, buộc anh phải học dần từng chút một, kết hợp cử chỉ và sự hỗ trợ từ phiên dịch. Ẩm thực và văn hóa mới cũng khiến tiền vệ này không ít lần lúng túng.

Tuy nhiên, thay vì thu mình, Luiz Antonio chọn cách thích nghi. Anh chủ động trải nghiệm, khám phá và dần tìm thấy sự thú vị trong những khác biệt. Chính điều đó giúp cầu thủ sinh năm 1991 thay đổi góc nhìn, từ bỡ ngỡ sang cởi mở, từ xa lạ thành gần gũi.

Điều khiến Luiz Antonio ấn tượng sâu sắc không chỉ là môi trường sống mà còn là tình cảm của người hâm mộ đất Cảng. Anh kể lại những câu chuyện đặc biệt như cổ động viên xin chữ ký để xăm lên cơ thể hay lưu giữ hình ảnh của anh từ thời còn thi đấu tại Brazil. Với tiền vệ này, đó là sự trân trọng hiếm thấy trong sự nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở khía cạnh tinh thần, cuộc sống tại Việt Nam cũng mang đến nhiều điểm cộng. Luiz Antonio đánh giá cao sự an toàn, thân thiện và chi phí sinh hoạt hợp lý - những yếu tố giúp anh cảm thấy thoải mái và ổn định hơn so với quê nhà.

Chính những trải nghiệm đó khiến cựu cầu thủ từng khoác áo các CLB Brazil nghiêm túc nghĩ đến việc gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam. Anh bày tỏ mong muốn tiếp tục thi đấu đến khoảng 40 tuổi và không loại trừ khả năng chọn Việt Nam làm nơi dừng chân sau sự nghiệp.

Trên sân cỏ, Luiz Antonio vẫn là mắt xích quan trọng trong hệ thống chiến thuật của Hải Phòng, đóng góp ổn định với những bàn thắng và kinh nghiệm trận mạc. Nhưng vượt lên trên con số thống kê, hành trình của anh phản ánh một thực tế: V-League không chỉ là điểm đến ngắn hạn, mà ngày càng trở thành "ngôi nhà thứ hai" với nhiều ngoại binh.

Câu chuyện của Luiz Antonio không đơn thuần là trải nghiệm cá nhân, mà còn cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của bóng đá Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế - nơi những khác biệt có thể trở thành cầu nối, thay vì rào cản.

Tuyển thủ U23 lập công giúp Thanh Hóa tiến gần suất trụ hạng

V-League Hải Phòng FC ngoại binh V-League Luiz Antonio
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo