Thể thao

CLB nữ TP HCM tiếp tục đăng cai vòng bảng C1 châu Á mùa 2

Tin - ảnh: Quốc An

(NLĐO) - CLB nữ TP HCM tiếp tục đăng cai và làm chủ nhà của một trong ba bảng đấu tại AFC Women's Champions League 2025-2026 (Giải C1 nữ châu Á).

Mùa thứ 2 của giải đấu bóng đá nữ châu lục - Giải C1 nữ châu Á chuẩn bị khởi tranh, CLB nữ TP HCM với thành tích lọt vào bán kết ở mùa trước được xếp vào nhóm hạt giống thứ 2 của giải và lễ bốc thăm vòng bảng sẽ diễn ra vào ngày 11-9.

Ngoài ra, đại diện bóng đá nữ Việt Nam còn được trao quyền đăng cai làm chủ nhà vòng bảng, bên cạnh hai đội ĐKVĐ Wuhan Jiangda (Trung Quốc) và ISPE (Myanmar). Thời gian diễn ra tại Thống Nhất (TP HCM) vào ngày 13 đến 19-11, vòng bảng tại Myanmar từ 9 đến 15-11, và 17 đến 23-11 (Trung Quốc).

Theo đó, nhóm hạt giống số 1 gồm các đội Wuhan Jiangda, Melbourne City (Úc) và Suwon (Hàn Quốc). Cùng nhóm với Việt Nam là các đội Tokyo Verdy Beleza (Nhật Bản) và Bam Khatoon (Iran).

CLB nữ TP HCM tiếp tục đăng cai vòng bảng C1 châu Á mùa 2- Ảnh 1.

CLB nữ TP HCM đã tạo nên những trận cầu hấp dẫn trên sân Thống Nhất (TP HCM)

Ở hai nhóm cuối, Stallion Laguna (Philippines), East Bengal (Ấn Độ), Naegohyang (Triều Tiên) - nhóm 3; Nhóm 4 gồm PFC Nasaf (Uzbekistan), Lion City Sailors (Singapore), ISPE.

Trong mùa giải đầu tiên C1 nữ châu Á được tổ chức, CLB nữ TP HCM cũng đăng cai làm chủ nhà vòng bảng và giành 2 chiến thắng trước Odisha (Ấn Độ), Taichung Blue Whale (Đài Bắc Trung Hoa) để sớm giành vé vào tứ kết, và chỉ để thua đại diện Nhật Bản Urawa Red Diamonds.

Trong vòng loại trực tiếp, CLB nữ TP HCM đã tạo nên màn ngược dòng kịch tính trước Abu Dhabi Country Club để vào bán kết và chịu thua trước đội ĐKVĐ. Thành tích này đưa bóng đá nữ Việt Nam vào top 4 BXH các CLB nữ châu Á.

CLB nữ TP HCM hiện tại chưa có thông tin về việc tăng cường lực lượng cho giải đấu châu lục và đang tập trung vào việc bảo vệ ngôi hậu tại Giải VĐQG nữ 2025.

Cầu thủ trẻ của nữ TP HCM trải nghiệm bóng đá Tây Ban Nha cùng La Liga

Cầu thủ trẻ của nữ TP HCM trải nghiệm bóng đá Tây Ban Nha cùng La Liga

(NLĐO) - Bốn mươi tài năng trẻ từ Guatemala, Nam Phi, UAE, Mỹ và Việt Nam đã tham gia trại huấn luyện tài năng trẻ tại Madrid với những kỷ niệm quý giá.

Cặp song sinh nức nở trong ngày tuyển sinh CLB nữ TP HCM

(NLĐO) - CLB nữ TP HCM đã khép lại 3 buổi tuyển sinh tại Đồng Tháp, Buôn Ma Thuột và TP HCM để chọn ra 33 "tân binh"

Việt Nam vượt xa Thái Lan dù CLB nữ TP HCM thua ở bán kết Cúp C1 nữ châu Á

(NLĐO) - Thua 0-2 tại bán kết Cúp C1 nữ châu Á, đội TP HCM vẫn giúp bóng đá nữ Việt Nam lọt vào top 5 châu Á ở bảng xếp hạng CLB, bỏ xa Thái Lan và Philippines

nữ TP HCM AFC Champion League C1 nữ châu Á
