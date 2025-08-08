CLB Tennis Trung đoàn Gia Định: Khi trái tim lan tỏa yêu thương cùng những đường bóng

Chương trình diễn ra chiều 7-8, có sự tham dự của ông Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM; Trung tá Ngô Trường An, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn; cùng hơn 200 cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Tại buổi lễ, đại diện CLB Tennis Trung đoàn cùng Chỉ huy Trung đoàn đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, đến tận tay các cán bộ, chiến sĩ đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Công ty TNHH Đông Tây Barbershop cũng gửi tặng các phần quà làm đẹp đến 9 chiến sĩ nữ, như một lời động viên và tri ân đặc biệt. Đây là hành động chia sẻ kịp thời, tiếp thêm động lực để các cán bộ, chiến sĩ vượt qua thử thách, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn và các hội viên trong CLB cũng đã cùng nhau ôn lại truyền thống, tổ chức dâng hương, tham quan tại phòng truyền thống đơn vị.

Hoạt động ý nghĩa này không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, tình đồng chí, đồng đội trong mái nhà chung Gia Định, mà còn là dịp để CLB Tennis lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, góp phần tích cực vào công tác chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Buổi trao quà diễn ra trong không khí ấm áp, thắm đượm nghĩa tình, để lại nhiều xúc động và sự trân trọng trong lòng mỗi cán bộ, chiến sĩ tham dự.

Kết thúc chương trình, hai đơn vị đã tổ chức giao lưu tennis, mang đến nhiều pha bóng hay, mãn nhãn, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng và gắn kết bền chặt giữa các tập thể trong đơn vị.