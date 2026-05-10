Clip: 7 người bị mắc kẹt trong thang máy cơ sở thẩm mỹ ở TPHCM

Hiện trường vụ việc

Ngày 10-5, Công an phường Gò Vấp, TPHCM đang điều tra vụ 7 người bị kẹt trong thang máy ở một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường.

Hơn 10 giờ cùng ngày, nhiều khách hàng di chuyển trong thang máy tại cơ sở thẩm mỹ LG Clinic, đường Phan Văn Trị, phường Gò Vấp. Tuy nhiên, cửa thang máy gặp sự cố không thể mở, họ cố hợp sức nhưng không thành.

Lúc này có 7 phụ nữ gồm nhân viên và khách hàng bị kẹt bên trong. Vụ việc nhanh chóng được trình báo lực lượng công an.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 15 (Công an TPHCM) nhanh chóng điều động lính cứu hộ đến hiện trường. Sau 20 phút, toàn bộ người mắc kẹt được đưa ra ngoài.

Do hoảng loạn, hai người đã bật khóc, cảm ơn "ông trời" và lực lượng chức năng đã giải cứu.



