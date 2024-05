CLIP: An ninh thắt chặt trong phiên tòa xử phó giám đốc Thành Bưởi và tài xế

Bên ngoài phiên tòa, xe cứu thương, cứu hỏa túc trực. Bên trong sân tòa, cảnh sát cơ động, công an làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, rà soát người tham gia phiên tòa. Gần 100 người dân và người có nghĩa vụ liên quan đến tham dự phiên tòa.

Phiên tòa diễn ra với sự có mặt đầy đủ 2 bị cáo và nhiều gia đình nạn nhân có liên quan.

CLIP xét xử Phó giám đốc Công ty Thành Bưởi và tài xế

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Văn Tính (SN 1986, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị cáo buộc “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” thuộc trường hợp “làm chết 3 người trở lên” và “gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 201% trở lên”.

Riêng Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi (Công ty Thành Bưởi) Lê Dương (SN 1991, tỉnh Lâm Đồng) bị truy tố tội “điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

An ninh phiên tòa được thắt chặt

Theo cáo trạng, tài xế Tính bị Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe hạng E từ ngày 5-8 đến hết ngày 5-11-2023.

Vào khoảng 0 giờ ngày 30-9-2023, Tính điều khiển xe ô tô khách “Thành Bưởi” biển số 50F-004.83 đi từ TP HCM về TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Khi đang di chuyển trên Quốc lộ 20 (xã Phú Vinh, huyện Định Quán), do không giữ khoảng cách an toàn với xe liền kề phía trước, xe của Tính va chạm với xe ô tô tải biển số 60C-345.13 do anh Hoàng Đăng Tuấn điều khiển.

Một người dân tham gia phiên tòa hỏi cán bộ công an về nội dung và các thủ tục tại phiên tòa

Sau va chạm, Tính đánh tay lái và điều khiển xe ô tô khách Thành Bưởi đi không đúng phần đường quy định dẫn đến va chạm với xe ô tô khách (loại 16 chỗ ngồi) biển số 86B-015.75 do anh Nguyễn Văn Cảnh điều khiển. Hậu quả làm chết 5 người, bị thương 4 người.

Về Phó Giám đốc Công ty Thành Bưởi, cáo trạng nêu rõ, vào ngày 30-9-2023, Lê Dương không tiến hành kiểm tra giấy phép lái xe, đo nồng độ theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ đối với lái xe Tính. Lê Dương đã điều động Tính điều khiển xe ô tô biển số 50F-004.83 lưu thông từ TP HCM đi thành phố Đà Lạt và xảy ra vụ việc.

Quang cảnh phiên toà

Gia đình các nạn nhân

Bị cáo Hoàng Văn Tính