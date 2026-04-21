Sức khỏe

CLIP: Bác sĩ tháo rời máy xay thịt để cứu bàn tay người phụ nữ

Hải Yến

(NLĐO) - Dù có 20 năm kinh nghiệm làm việc với máy xay thịt nhưng trong lúc mất tập trung trong thao tác, người phụ nữ bị máy "ăn" cả bàn tay.

Ngày 21-4, BSCKII Võ Hoà Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM, cho biết nơi đây vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân vào viện cấp cứu cùng máy xay thịt

Các y bác sĩ tháo máy xay thịt để cấp cứu cho người bệnh

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị R. (35 tuổi).  Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, trong lúc làm việc, do mất tập trung, chị đã đưa tay vào máy xay thịt. Găng tay bị cuốn vào trục quay, kéo theo toàn bộ bàn tay phải mắc kẹt trong máy.

Clip bác sĩ tháo rời máy xay thịt để cứu bàn tay bệnh nhân - Ảnh 1.

Ê-kíp bác sĩ cứu bàn tay bệnh nhân khỏi máy xay thịt

Clip bác sĩ tháo rời máy xay thịt để cứu bàn tay bệnh nhân - Ảnh 2.

Bệnh nhân nhập viện cùng máy xay thịt

Đến khoảng 4 giờ 30 phút, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu-Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM trong tình trạng bàn tay vẫn còn kẹt trong máy xay. Đáng chú ý, nạn nhân cho biết đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm công việc xay thịt tại chợ Bình Điền, từ năm 14 tuổi.

Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa vào phòng mổ cấp cứu. Ê-kíp phẫu thuật, gồm bác sĩ gây mê, bác sĩ chấn thương chỉnh hình và điều dưỡng đã tiến hành tháo rời máy xay thịt để giải phóng cẳng tay và bàn tay khỏi thiết bị, đồng thời nỗ lực tối đa nhằm bảo tồn phần chi thể bị tổn thương.

BSCK1 Nguyễn Lưu Hoàng Hưng, phẫu thuật viên chính ca mổ, cho biết do mức độ dập nát quá nghiêm trọng, toàn bộ các ngón II, III, IV, V và một phần xương bàn tay phải đã không thể cứu chữa. Ê-kíp buộc phải cắt bỏ các ngón này tại khớp bàn, ngón, chỉ giữ lại được ngón cái.

Trước sự việc trên, BS Võ Hòa Khánh cảnh báo người lao động làm việc với máy móc công nghiệp như máy xay, máy dập cần đặc biệt tuân thủ quy định về an toàn lao động, giữ sự tập trung cao độ trong quá trình làm việc, tránh tâm lý chủ quan, ngay cả với những công việc đã quen thuộc.

Tin liên quan

Tai nạn lao động thương tâm: Công nhân 37 tuổi bị máy nghiền vỏ dừa cán nát cánh tay

Tai nạn lao động thương tâm: Công nhân 37 tuổi bị máy nghiền vỏ dừa cán nát cánh tay

(NLĐO)- Vì tổn thương quá nặng và không thể cứu được cánh tay nên bác sĩ buộc phải làm mỏm cụt ngang khuỷu tay trái.

Báo động tai nạn lao động do máy cắt cỏ

(NLĐO) - Gần đây, các bác sĩ tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến cấp cứu vì đứt lìa hoặc gần đứt cổ chân, bàn chân do máy cắt cỏ.

Tin vui với cô gái trẻ mang song thai bị tai nạn lao động phải ghép bàn tay vào chân

(NLĐO) - Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, hiện người bệnh tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn ổn định, ăn uống được; song thai ổn định với nhịp tim đều.

