Ngày 21-4, BSCKII Võ Hoà Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM, cho biết nơi đây vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân vào viện cấp cứu cùng máy xay thịt.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị R. (35 tuổi). Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, trong lúc làm việc, do mất tập trung, chị đã đưa tay vào máy xay thịt. Găng tay bị cuốn vào trục quay, kéo theo toàn bộ bàn tay phải mắc kẹt trong máy.

Đến khoảng 4 giờ 30 phút, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu-Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM trong tình trạng bàn tay vẫn còn kẹt trong máy xay. Đáng chú ý, nạn nhân cho biết đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm công việc xay thịt tại chợ Bình Điền, từ năm 14 tuổi.

Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa vào phòng mổ cấp cứu. Ê-kíp phẫu thuật, gồm bác sĩ gây mê, bác sĩ chấn thương chỉnh hình và điều dưỡng đã tiến hành tháo rời máy xay thịt để giải phóng cẳng tay và bàn tay khỏi thiết bị, đồng thời nỗ lực tối đa nhằm bảo tồn phần chi thể bị tổn thương.

BSCK1 Nguyễn Lưu Hoàng Hưng, phẫu thuật viên chính ca mổ, cho biết do mức độ dập nát quá nghiêm trọng, toàn bộ các ngón II, III, IV, V và một phần xương bàn tay phải đã không thể cứu chữa. Ê-kíp buộc phải cắt bỏ các ngón này tại khớp bàn, ngón, chỉ giữ lại được ngón cái.

Trước sự việc trên, BS Võ Hòa Khánh cảnh báo người lao động làm việc với máy móc công nghiệp như máy xay, máy dập cần đặc biệt tuân thủ quy định về an toàn lao động, giữ sự tập trung cao độ trong quá trình làm việc, tránh tâm lý chủ quan, ngay cả với những công việc đã quen thuộc.