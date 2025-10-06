CLIP: Bắt được 252 học viên phá rào trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở An Giang

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

CLIP: Bắt được 252 học viên phá rào trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở An Giang

DUY NHÂN

(NLĐO)- Công an tỉnh An Giang đã truy tìm được 252 trong số 314 học viên gây rối, bỏ trốn khỏi Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2.

Ngày 6-10, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng công an 102 xã, phường, đặc khu tiếp tục truy tìm số học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 đóng trên địa bàn xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang.

Nhóm học viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 trên đường bỏ trốn và bị truy bắt

Trước đó, khoảng 12 giờ 50 phút ngày 5-10, một số học viên tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 không chấp hành nội quy, quy chế quản lý dẫn đến mâu thuẫn, cự cãi, đánh nhau gây rối.

Lợi dụng việc này, một số học viên quá khích đã cầm đầu, lôi kéo số học viên khác chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, phá rào bỏ trốn ra ngoài với tổng số 314 học viên. Vụ việc khiến 3 công an bị thương.

Công an An Giang đã tìm được 252 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện - Ảnh 1.

Công an tỉnh An Giang truy bắt nhóm học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện

Theo tin báo của người dân, chiều cùng ngày, tại khu vực cầu Kênh 11 (xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang), khoảng 10 đối tượng trong nhóm học viên bỏ trốn đã dùng hung khí cướp 1 xe  máy của người đi đường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc và Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp xuống hiện trường, huy động 100% cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh, bố trí lực lượng bảo đảm duy trì ổn định an ninh, trật tự tại cơ sở cai nghiện, đồng thời tổ chức truy tìm, vận động số học viên bỏ trốn trở lại.

Đến 8 giờ ngày 6-10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 252/314 học viên bỏ trốn, đưa về lại cơ sở cai nghiện. Hiện, Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục huy động lực lượng truy tìm, vận động số học viên còn lẩn trốn.

Tin liên quan

Sốc với bằng chứng bên trong chiếc điện thoại của học viên tại 1 cơ sở cai nghiện ở Trà Vinh

Sốc với bằng chứng bên trong chiếc điện thoại của học viên tại 1 cơ sở cai nghiện ở Trà Vinh

(NLĐO)- Nhóm học viên thừa nhận lắc bầu cua bằng 1 gói thuốc lá quy đổi thành tiền mặt là 10.000 đồng, để cá cược

Nhiều bất cập trong quản lý người nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy

(NLĐO) - Bà Trần Thị Thanh Lam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, cho rằng công tác quản lý người nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy còn nhiều bất cập, một số nơi vẫn còn tình trạng thẩm lậu ma túy

Nguyên nhân gần 200 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

(NLĐO) - Trong quá trình sinh hoạt, một nhóm học viên cai nghiện ma túy đã xảy ra mâu thuẫn cá nhân dẫn đến đánh nhau, gây thương tích đối với 4 học viên.

ma túy công an An Giang học viên trốn trại
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo