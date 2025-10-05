HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Công an 102 xã, phường ở An Giang truy bắt nhiều học viên cai nghiện bỏ trốn

Hoa Nắng

(NLĐO) - Công an 102 xã, phường, đặc khu ở An Giang khẩn trương truy bắt số học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy

Ngày 5-10, Công an tỉnh An Giang có công văn hỏa tốc gửi thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và trưởng công an 102 xã, phường, đặc khu của tỉnh về việc khẩn trương huy động lực lượng, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, truy bắt số đối tượng bỏ trốn khỏi Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2.

Công an An Giang truy bắt học viên cai nghiện bỏ trốn khẩn cấp - Ảnh 1.

Công an tỉnh An Giang đang triển khai lực lượng truy bắt nhóm học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện

Theo đó, qua báo cáo của Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 về việc nhiều học viên tại đây đã thực hiện các hành vi manh động và bỏ trốn khỏi nơi quản lý gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở cai nghiện và khu vực lân cận.

Nhằm huy động lực lượng tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, truy bắt số đối tượng bỏ trốn khỏi Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và trưởng công an 102 xã, phường, đặc khu khẩn trương thực hiện ngay một số nhiệm vụ như: Công an 102 xã, phường, đặc khu khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện, tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, truy bắt số đối tượng là học viên đã bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy.

Trường hợp phát hiện số đối tượng nghi vấn, phải tập trung kiểm tra, làm rõ nhân thân, lai lịch để có biện pháp xử lý theo quy định.

Phòng PC04 tiến hành rà soát ngay số học viên đã bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy để tập trung phối hợp các đơn vị trực thuộc và công an 102 xã, phường, đặc khu truy bắt ngay số đối tượng này.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp công an 102 xã, phường, đặc khu tập trung kiểm danh, kiểm diện số đối tượng đã được lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 để kịp thời phát hiện, truy bắt khi số đối tượng này trốn về địa phương.

Phòng PC04, Trại Tam giam số 1, Trại Tạm giam số 2 chủ trì, phối hợp các đơn vị trực thuộc và công an cấp xã liên quan tăng cường công tác tuần tra, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, nhất là công tác bảo vệ chặt chẽ, an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 không để các can phạm nhân, học viên nghe ngóng tình hình, kích động thực hiện các hành vi manh động, phá rối, bạo loạn nhằm trốn khỏi nơi giam giữ, quản lý.

Các đơn vị trực thuộc và công an 102 xã, phường, đặc khu tập trung quân số ứng trực để kịp thời hỗ trợ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 triển khai các biện pháp công tác theo yêu cầu của Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Tin liên quan

90 học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn ở Sóc Trăng bị xử lý

90 học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn ở Sóc Trăng bị xử lý

(NLĐO) - Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng ở Sóc Trăng đã đưa trở lại trại cai nghiện ma túy 160/191 học viên bỏ trốn.

Sóc Trăng có nhiều đề xuất với Thủ tướng sau vụ 191 người cai nghiện bỏ trốn

(NLĐO) - Lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều kiến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, Bộ LĐ-TB-XH sau vụ việc 191 học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn

Nhiều bất cập trong quản lý người nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy

(NLĐO) - Bà Trần Thị Thanh Lam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, cho rằng công tác quản lý người nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy còn nhiều bất cập, một số nơi vẫn còn tình trạng thẩm lậu ma túy

công an tỉnh trại tạm giam tỉnh an giang cai nghiện ma túy
