Pháp luật

CLIP: Bắt tạm giam "Tý hai lầu" sau khi tấn công tài xế taxi

Cao Nguyên

(NLĐO) - Đối tượng có biệt danh "Tý hai lầu" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích cho tài xế taxi khi đang lái xe

Ngày 5-1, Công an xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Phạm Ngọc Khánh (SN 2000, ngụ thôn 2, xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Bắt tạm giam "Tý hai lầu" tấn công tài xế taxi khi đang lái xe - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam "Tý hai lầu"

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 1-1, Khánh gọi taxi chở vợ và con nhỏ từ xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk về nhà. Khi xe di chuyển đến đoạn qua buôn Kmrơng (xã Krông Pắk), do đường xấu, nhiều ổ gà khiến con của Khánh bị nôn ói. Lúc này Khánh đã nhắc nhở tài xế đi chậm. Trong quá trình trao đổi, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Khánh đã dùng chiếc đũa mang theo trong người tấn công tài xế taxi trong lúc đang lái xe. Quá hoảng sợ, tài xế đã phải mở cửa xe bỏ chạy để bảo toàn tính mạng.

Sau khi xác minh, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, cơ quan công an xác định đủ căn cứ xử lý hình sự đối với Phạm Ngọc Khánh về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phạm Ngọc Khánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và bày tỏ sự ân hận.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy sau vài câu chửi bới, người đàn ông cầm chiếc đũa chồm lên kẹp cổ rồi đâm liên tiếp vào mặt tài xế.

Bị tấn công liên tục, tài xế taxi bỏ vô-lăng dùng 2 tay che mặt và van xin.

Ít giây sau, tài xế không kịp dừng xe mà cố gắng vùng vẫy chạy thoát ra ngoài.

Lúc này, người đàn ông cũng mở cửa chạy lên ghế lái phanh xe dừng lại.

Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ của người đàn ông ngồi bên cạnh liên tiếp kêu la, can ngăn chồng nhưng bất thành.

Tại địa phương, Phạm Ngọc Khánh có biệt danh là "Tý hai lầu".

CLIP: Bắt tạm giam "Tý hai lầu" tấn công tài xế taxi khi đang lái xe

