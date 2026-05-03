Bạn đọc

CSGT TPHCM túc trực sáng sớm đến khuya đón người dân quay lại thành phố

Anh Vũ

(NLĐO) - Tại các tuyến đường, nút giao thông trọng điểm, CSGT được bố trí để điều tiết, giải quyết tình huống giao thông.

Ngày 3-5, Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết đã bố trí lực lượng điều tiết tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm đón người dân quay lại thành phố để đi học, đi làm sau kỳ nghỉ lễ 4 ngày.

CSGT TPHCM túc trực sáng sớm đến khuya muộn đón người dân quay lại thành phố - Ảnh 1.

CSGT TPHCM điều tiết giao thông ngay giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị.

Các điểm như ngã tư Hàng Xanh, đường Đinh Bộ Lĩnh (đoạn Bến xe Miền Đông), vòng xoay Nguyễn Thái Sơn,... thuộc Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT, Công an TPHCM) quản lý, luôn có cảnh sát túc trực từ sáng sớm đến khuya để điều tiết do nơi đây thường xuyên có mật độ tăng đột biến vào dịp lễ.

Ngoài ra, CSGT cũng duy trì lực lượng tuần tra kiểm soát 24/24 trên các tuyến đường. Các tổ công tác cơ động luôn sẵn sàng di chuyển đến hiện trường khi phát sinh va chạm giao thông, xe chết máy, hư hỏng hoặc các tình huống đột xuất khác gây cản trở giao thông.

Còn tại cửa ngõ phía Đông như nút giao An Phú, đường Mai Chí Thọ, lối vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn vào phà Cát Lái,... cũng được Đội CSGT Cát Lái chủ động triển khai 100% quân số túc trực tại các điểm nóng trên địa bàn đảm trách để điều tiết và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

CSGT TPHCM túc trực sáng sớm đến khuya muộn đón người dân quay lại thành phố - Ảnh 2.

CSGT điều tiết giao thông ở ngã 6 Gò Vấp.

Ở cửa ngõ phía Tây, Tây Bắc, Đội CSGT An Sương bố trí lực lượng túc trực ở khu vực Bến xe An Sương, Bến xe Ngã Tư Ga, đường Đỗ Mười, Lê Quang Đạo và các tuyến kết nối đi các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ.

Song song đó, CSGT tập trung tuần tra lưu động, sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để ghi nhận và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; vi phạm nồng độ cồn; sử dụng điện thoại khi lái xe,...

CSGT TPHCM túc trực sáng sớm đến khuya muộn đón người dân quay lại thành phố - Ảnh 3.

CSGT TPHCM đảm bảo an toàn cho người dân quay lại thành phố.

CSGT TPHCM túc trực sáng sớm đến khuya muộn đón người dân quay lại thành phố - Ảnh 4.

CSGT TPHCM xử lý xe khách vi phạm giao thông.

Luật sư lên tiếng vụ ô tô chở hàng chục khối pin bốc cháy tại cây xăng ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Luật sư cho biết đặc biệt lưu ý trách nhiệm của người điều khiển phương tiện trong việc kiểm soát các yếu tố rủi ro phát sinh từ hàng hóa vận chuyển.

Quay lại TPHCM sau lễ: Đi đường nào để tránh kẹt xe ở cửa ngõ?

(NLĐO) - Sau lễ 30-4 và 1-5, dự kiến sẽ đông người dân quay lại thành phố để đi học, đi làm.

Tài xế ở TPHCM bị phạt do cố tình băng qua đường sắt

(NLĐO) - Nam tài xế ở TPHCM bị phạt 5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng do cố tình băng qua đường sắt đang hạ.

