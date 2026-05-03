CSGT TPHCM túc trực sáng sớm đến khuya đón người dân quay lại thành phố

Ngày 3-5, Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết đã bố trí lực lượng điều tiết tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm đón người dân quay lại thành phố để đi học, đi làm sau kỳ nghỉ lễ 4 ngày.

CSGT TPHCM điều tiết giao thông ngay giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị.

Các điểm như ngã tư Hàng Xanh, đường Đinh Bộ Lĩnh (đoạn Bến xe Miền Đông), vòng xoay Nguyễn Thái Sơn,... thuộc Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT, Công an TPHCM) quản lý, luôn có cảnh sát túc trực từ sáng sớm đến khuya để điều tiết do nơi đây thường xuyên có mật độ tăng đột biến vào dịp lễ.

Ngoài ra, CSGT cũng duy trì lực lượng tuần tra kiểm soát 24/24 trên các tuyến đường. Các tổ công tác cơ động luôn sẵn sàng di chuyển đến hiện trường khi phát sinh va chạm giao thông, xe chết máy, hư hỏng hoặc các tình huống đột xuất khác gây cản trở giao thông.

Còn tại cửa ngõ phía Đông như nút giao An Phú, đường Mai Chí Thọ, lối vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn vào phà Cát Lái,... cũng được Đội CSGT Cát Lái chủ động triển khai 100% quân số túc trực tại các điểm nóng trên địa bàn đảm trách để điều tiết và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

CSGT điều tiết giao thông ở ngã 6 Gò Vấp.

Ở cửa ngõ phía Tây, Tây Bắc, Đội CSGT An Sương bố trí lực lượng túc trực ở khu vực Bến xe An Sương, Bến xe Ngã Tư Ga, đường Đỗ Mười, Lê Quang Đạo và các tuyến kết nối đi các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ.

Song song đó, CSGT tập trung tuần tra lưu động, sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để ghi nhận và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; vi phạm nồng độ cồn; sử dụng điện thoại khi lái xe,...

CSGT TPHCM đảm bảo an toàn cho người dân quay lại thành phố.