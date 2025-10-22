HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

CLIP: Bến Ninh Kiều ngập nặng khi triều cường vượt báo động III

Tin-ảnh-clip: Ca Linh

(NLĐO) – Dù đã đắp bao cát và dựng tường tạm chống ngập, song triều cường dâng cao làm bến Ninh Kiều – điểm nhấn du lịch của Cần Thơ – chìm trong biển nước.

Ngày 22-10, Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ cho biết lúc 4 giờ 30 phút sáng nay, mực nước đo được tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu là 2,16 m, vượt báo động III 0,16 m.

CLIP: Triều cường gây ngập bến Ninh Kiều

Triều cường dâng cao làm bến Ninh Kiều ngập nặng, dù trước đó ngành chức năng đã triển khai xây dựng, nâng cấp tạm thời tường, kết hợp đắp bao cát để ngăn nước tràn vào.

Theo UBND phường Ninh Kiều, công viên – bến Ninh Kiều có tổng diện tích hơn 21.700 m2. Nơi đây là không gian công cộng trung tâm thành phố, giáp sông Cần Thơ, gắn kết trực tiếp với phố đi bộ, chợ cổ, chợ đêm, Tượng đài Bác Hồ, bảo tàng, hệ thống bến tàu du lịch...

Bên trong bến Ninh Kiều có nhiều đơn vị vận hành các công trình, nhưng thiếu một đầu mối thống nhất, dẫn tới việc hạn chế trong quản lý, ảnh hưởng đến hình ảnh của không gian trung tâm và trải nghiệm của du khách.

CLIP: Bến Ninh Kiều ngập nặng khi triều cường vượt báo động III - Ảnh 1.

CLIP: Bến Ninh Kiều ngập nặng khi triều cường vượt báo động III - Ảnh 2.

CLIP: Bến Ninh Kiều ngập nặng khi triều cường vượt báo động III - Ảnh 3.

CLIP: Bến Ninh Kiều ngập nặng khi triều cường vượt báo động III - Ảnh 4.

Tình trạng ngập ảnh hưởng trực tiếp đến nền lát, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện

Đặc biệt, hằng năm vào thời điểm triều cường (từ tháng 9-11), khu vực công viên thường xuyên bị ngập sâu từ 30-50 cm trong nhiều giờ. Tình trạng này đã ảnh hưởng trực tiếp đến nền lát, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện, trơn trượt cho người dân và du khách, ô nhiễm môi trường, làm gia tăng mức độ xuống cấp của công viên.

Phường Ninh Kiều kiến nghị thành phố đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 dự án cải tạo hạ tầng khu vực này, trong đó có hạng mục nâng nền chống ngập, tổng mức đầu tư khái toán của dự án hơn 192 tỉ đồng.

Tin liên quan

CLIP: Đoàn nghi lễ Công an nhân dân biểu diễn tại bến Ninh Kiều

CLIP: Đoàn nghi lễ Công an nhân dân biểu diễn tại bến Ninh Kiều

(NLĐO) - Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã biểu diễn tại tượng đài Bác Hồ ở bến Ninh Kiều trong dịp chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày TP Cần Thơ trực thuộc trung ương.

Từ ngày 5- 2, có thể đi bộ từ bến Ninh Kiều qua cồn Cái Khế

Thông tin trên vừa được cơ quan chức năng Cần Thơ xác nhận, vì cầu đi bộ nối 2 địa danh kể trên đã cơ bản hoàn thành

Ra mắt chợ đêm tại bến Ninh Kiều – Cần Thơ

(NLĐ) - Khu chợ đêm, phố đi bộ và ẩm thực tại bến Ninh Kiều - TP Cần Thơ đã đi vào hoạt động tối 10-1, thu hút khoảng 4.000 người dân và khách du lịch đến tham quan, mua sắm. Khu chợ đêm này hoạt động từ 16 giờ hôm trước đến 4 giờ ngày hôm sau.

Cần Thơ Bến Ninh Kiều triều cường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo