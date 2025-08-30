HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

CLIP: Bên trong xe khách “nhồi người như nêm” qua Quốc lộ 1, Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Xe khách 24 chỗ nhồi 46 hành khách bị Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai phát hiện, lập biên bản xử lý

Ngày 30-8, Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai) đã lập biên bản xử phạt tài xế xe khách chở gấp đôi số người theo quy định.

CLIP: Cảnh sát giao thông bất ngờ kiểm tra xe khách

Đêm 29-8, trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1A (xã Xuân Hòa), tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre đã phát hiện một xe khách nhồi nhét hành khách.

Tại thời điểm kiểm tra, xe khách 24 chỗ ngồi, biển kiểm soát 50H-676... do tài xế Đ.T.C (35 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển đang chở 46 hành khách; vượt gấp đôi so với quy định cho phép.

Tổ Tuần tra kiểm soát đã ghi nhận hành vi vi phạm của tài xế C, đồng thời tiến hành lập biên bản xử phạt theo quy định của pháp luật.

Xe khách nhồi người vi phạm an toàn giao thông qua Quốc lộ 1 , Đồng Nai - Ảnh 1.

Hình ảnh Cảnh sát giao thông kiểm tra, phát hiện xe chở quá số người quy định

Trạm Cảnh sát giao thông cảnh báo việc nhồi nhét hành khách vượt quá số ghế quy định không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn giao thông đường bộ mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, đặc biệt khi phương tiện lưu thông trên các tuyến quốc lộ đông đúc. Trong trường hợp xảy ra sự cố, hậu quả sẽ rất khó lường.

Quốc lộ 1 cảnh sát giao thông tỉnh đồng nai nhồi nhét hành khách hành vi vi phạm phương tiện lưu thông
    Thông báo