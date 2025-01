Nhiều tài xế "nhồi nhét" khách bị phạt khi qua tỉnh Bình Phước

Ngày 28-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã lập biên bản xử lý một số xe khách chở số người quá quy định khi lưu thông trên địa bàn.

Một xe khách bị xử phạt do chở số lượng người quá quy định

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 27-1, Đội CSGT số 2 - Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước làm nhiệm vụ trên đường ĐT 741 (đoạn qua xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài) thì phát hiện xe khách giường nằm do tài xế Trần Hữu Đại (44 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển chạy tuyến cố định thị xã Long Khánh (Đồng Nai) - thị xã Phước Long (Bình Phước) vi phạm giao thông.

Lực lượng CSGT kiểm tra xe khách giường nằm lưu thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngay lập tức, tổ công tác yêu cầu dừng lại kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tài xế đã nhồi nhét khách, chở quá 5 người theo quy định. Tổ công tác đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với tài xế xe khách.

Trước đó, sáng 26-1, Trạm CSGT Đồng Phú - Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước đã phát hiện, lập biên bản xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định khi lưu thông trên Quốc lộ 14 (đoạn qua xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú).

Cụ thể, xe khách do tài xế Vũ Văn Đại (36 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển chạy tuyến cố định bến xe Lam Hồng (Bình Dương) - bến xe Sơn Hải (Nghệ An) chở quá 1 người theo quy định. Xe khách 36 chỗ do tài xế Vy Văn Lét (49 tuổi, quê Đắc Nông) điều khiển chở quá 2 người.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế, đồng thời yêu cầu tài xế phải có trách nhiệm chuyển số khách chở quá quy định qua xe khác để tiếp tục hành trình.