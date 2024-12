CLIP: Bị còng tay, kẻ trộm ô tô than “đau em anh ruột”!

Công an tỉnh Long An vừa bắt giữ đối tượng trộm cắp ô tô tại địa bàn tỉnh Hậu Giang khi đang trên đường tẩu thoát. Đây là một trong những chiến công đầu của đợt thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết nguyên đán 2024.

Khống chế, bắt giữ kẻ trộm ô tô

Trưa 19-12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An đang tạm giữ, lấy lời khai đối tượng Phan Minh Hiếu (48 tuổi; thường trú xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang). Đây là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp ô tô tại địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Trước đó, vào sáng sớm cùng ngày, anh Trương Bình Trọng (31 tuổi; thường trú xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) phát hiện chiếc ô tô 7 chỗ bị mất trộm.

Kiểm tra lại camera, anh Trọng phát hiện vào lúc hơn 1 giờ 50 phút ngày 19-12, một đối tượng mang ba lô sau lưng, đột nhập vào lấy trộm xe.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của anh Trọng, Công an huyện Long Mỹ đã phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang truy bắt đối tượng. Nhận định đối tượng có khả năng điều khiển tang vật chạy theo Quốc lộ 1 về hướng TP HCM nên công an phía Hậu Giang thông tin vụ việc đến Công an tỉnh Long An hỗ trợ bắt giữ đối tượng.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp với Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động tổ chức tổ công tác đón chặn trên Quốc lộ 1 đoạn qua phường 5, TP Tân An (Long An) thì phát hiện chiếc xe như thông tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cung cấp nên tiến hành truy đuổi, vây bắt.

Phan Minh Hiếu lúc bị bắt giữ và lúc tại cơ quan công an

Phát hiện lực lượng, Hiếu tăng ga bỏ chạy nhưng bị cảnh sát kịp thời ép xe và khống chế bắt giữ. Trong khi bị lực lượng công an còng tay, Hiếu than đau và nói "đau em anh ruột".

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao cho Công an tỉnh Hậu Giang điều tra, xử lý theo thẩm quyền.