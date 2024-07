CLIP: Bị đòi nợ, người phụ nữ thuê giang hồ chém chủ nợ

Theo thông tin ban đầu, tối 30-6, anh Đ.V.T (43 tuổi, trú huyện Đăk Đoa) đang ngồi uống nước cùng 2 người bạn tại quán nước trên địa bàn thị trấn Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai. Lúc này, một nhóm 5 người đàn ông tiến đến, cầm theo hung khí lao vào tấn công anh Đ.V.T. Bị tấn công, anh Đ.V.T bỏ chạy ra sân quán thì bị nhóm này đuổi chém trúng lưng.



Một trong số các đối tượng khi bị bắt - Ảnh NLĐO

Sau đó, anh Đ.V.T tiếp tục chạy vào trong nhà của chủ quán để trốn thì 2 nam thanh niên đuổi chém. Anh Đ.V.T đã đưa chân, tay đỡ thì bị chém nhiều nhát vào chân, tay.

Sau khi gây án, 4 người lên ôtô 7 chỗ màu đen, bỏ chạy về hướng TP Pleiku, 1 người đi xe máy chạy về hướng huyện Mang Yang.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Đăk Đoa đã tập trung truy xét, vây bắt nhóm hung thủ.

Đến ngày 7-7, Công an huyện Đăk Đoa xác định nhóm nghi phạm cùng 2 phụ nữ, 1 trẻ em đang thuê phòng tại một khách sạn trên địa bàn thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Công an huyện Đăk Đoa đã phối hợp Công an thị xã Đức Phổ bắt 3 đối tượng gồm Trần Đình Quân (30 tuổi), Nguyễn Hữu Toàn (21 tuổi, cùng trú Hà Nội) và Trần Vỷ (22 tuổi, trú tỉnh Bạc Liêu).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận được bà Nguyễn Thị Duyên (48 tuổi, trú thị trấn Đăk Đoa) thuê chém anh Đ.V.T để dằn mặt. Nguyên nhân là do bà Duyên đang nợ anh Đ.V.T khoảng 2 tỉ đồng. Do anh Đ.V.T thường xuyên đòi nợ nên bà Duyên đã thuê nhóm người chém chủ nhằm dằn mặt, cho kéo dài thời gian trả nợ.

Công an huyện Đăk Đoa đã tạm giữ hình sự, khám xét khẩn cấp nơi ở của Duyên để điều tra thu thập chứng cứ. Bên cạnh đó, đang phối hợp các đơn vị để tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.