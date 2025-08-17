Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa công bố quyết định thanh tra 6 công trình, dự án gặp khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh; trong đó có dự án tuyến đường số 1 (nội ô thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh cũ).

CLIP: Tuyến đường số 1 đang được Thanh tra tỉnh Trà Vinh thanh tra lại

Năm 2006, UBND tỉnh Trà Vinh (cũ) phê duyệt đầu tư dự án tuyến đường số 1 do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư với chiều dài 2,2 km, tổng mức đầu tư hơn 141 tỉ đồng.

Sau đó, dự án được điều chỉnh, mở rộng và bổ sung dự toán, nâng tổng mức đầu tư lên gần 160 tỉ đồng. Dự án bắt đầu khởi công vào năm 2009.

Tuy nhiên, qua phản ánh của người dân, quá trình thi công, tuyến đường này bất ngờ bị "nắn cong" xuyên thẳng vào đất và nhà của người dân vốn không nằm trong quy hoạch. Năm 2009, đoàn thanh tra của UBND tỉnh Trà Vinh đã thanh tra dự án này và phát hiện hàng loạt sai phạm.

Theo kết luận, một số cán bộ đã cố tình làm thay đổi vị trí, quy mô dự án với mục đích "nắn" con đường vào khu đất của mình để được hưởng bồi thường.

Trong tổng số hơn 280.300 m2 đất của 253 hộ gia đình và 3 tổ chức có đất bị thu hồi bởi dự án thì có hơn 40.700 m2 đất thuộc quyền sở hữu của 20 cán bộ, công chức và chủ doanh nghiệp trong tỉnh.

Trong quá trình đấu thầu, tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu có nhiều sai sót như: Tự ý hiệu chỉnh giá dự thầu, chấp nhận cho nhà thầu không đủ năng lực trúng thầu.

Khi điều chỉnh quy mô xây dựng công trình tuyến đường số 1 từ 2 làn xe lên 4 làn xe, chiều rộng phần xây dựng từ 19,5 m tăng lên 26 m, chủ đầu tư giao cho một công ty lập dự án bổ sung phần này nhưng lại không chỉ định thầu và không ký hợp đồng thiết kế.

Trong tổng số hơn 280.300 m2 đất của 253 hộ gia đình và 3 tổ chức có đất bị thu hồi bởi dự án thì có hơn 40.700 m2 đất thuộc quyền sở hữu của 20 cán bộ, công chức và chủ doanh nghiệp trong tỉnh.