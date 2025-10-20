HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

CLIP: Cận cảnh dự án khu đô thị trăm tỉ ở Cần Thơ vừa bị khởi tố vụ án

Tin-ảnh-clip: Ca Linh

(NLĐO) - Từng được kỳ vọng là khu đô thị hiện đại nhưng một dự án tại TP Cần Thơ đã có nhiều thiếu sót, sai phạm.

Liên quan đến dự án Khu Đô thị mới An Bình ở TP Cần Thơ, ngày 20-10, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý đất đai".

Khu đô thị an bình

Trước đó, vào năm 2024, Thanh tra TP Cần Thơ (cũ) đã có kết luận về việc chấp hành pháp luật đối với dự án đầu tư xây dựng Khu Đô thị mới An Bình.

Dự án có quy mô 17,8 ha do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hồng Phát (Công ty Hồng Phát) làm chủ đầu tư, vốn thực hiện hơn 165 tỉ đồng.

Dự án được UBND TP Cần Thơ (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư, mục tiêu "xây dựng khu đô thị phát triển đồng bộ, hiện đại, hoàn chỉnh phù hợp với yêu cầu kêu gọi đầu tư phát triển đô thị của thành phố", đồng thời tạo quỹ nhà ở và xây dựng phát triển hạ tầng trên địa bàn quận Ninh Kiều (cũ).

CLIP: Cận cảnh dự án trăm tỉ ở vị trí đắc địa tại Cần Thơ vừa bị khởi tố vụ án - Ảnh 1.

CLIP: Cận cảnh dự án trăm tỉ ở vị trí đắc địa tại Cần Thơ vừa bị khởi tố vụ án - Ảnh 2.

CLIP: Cận cảnh dự án trăm tỉ ở vị trí đắc địa tại Cần Thơ vừa bị khởi tố vụ án - Ảnh 3.

Dự án được UBND TP Cần Thơ (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư, mục tiêu "xây dựng khu đô thị phát triển đồng bộ, hiện đại

Thời gian thực hiện dự án là 5 năm, từ năm 2016-2020. Tổng diện tích đất quy hoạch dự án là 178.190 m2, trong đó 175.868 m2 thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân; diện tích còn lại là đất kênh, mương do nhà nước quản lý.

Theo cơ quan thanh tra, dự án được áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư, tuy nhiên Công ty Hồng Phát chưa có quyền sử dụng đất ở đối với khu đất thực hiện dự án nên chưa đủ điều kiện chỉ định thầu.

Thanh tra cho rằng trình tự, thủ tục, thẩm quyền trong thu hồi đất, xác định giá đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án có hạn chế, thiếu sót.

Cụ thể, Sở Xây dựng tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định 305 quy định khu vực được chuyển quyền sử dụng đất trong dự án có 135 lô nền tiếp giáp mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực (đường số A5 và 23) chưa phù hợp quy định…

CLIP: Cận cảnh dự án trăm tỉ ở vị trí đắc địa tại Cần Thơ vừa bị khởi tố vụ án - Ảnh 4.

CLIP: Cận cảnh dự án trăm tỉ ở vị trí đắc địa tại Cần Thơ vừa bị khởi tố vụ án - Ảnh 5.

Thanh tra cho rằng trình tự, thủ tục, thẩm quyền trong thu hồi đất, xác định giá đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án có hạn chế, thiếu sót

UBND quận Ninh Kiều (cũ) báo cáo diện tích đã giải phóng mặt bằng (trong đó có diện tích đất lúa hơn 10 ha) làm cơ sở để Sở Tài nguyên và Môi trường khi đó tham mưu UBND thành phố giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án có diện tích đất lúa trên 10 ha nhưng không có văn bản chấp thuận của Thủ tướng theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

CLIP: Cận cảnh dự án trăm tỉ ở vị trí đắc địa tại Cần Thơ vừa bị khởi tố vụ án - Ảnh 6.

Ngành chức năng giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án có diện tích đất lúa trên 10 ha nhưng không có văn bản chấp thuận của Thủ tướng

Việc làm trên có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý đất đai và ban hành quyết định giao đất khi dự án chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng là chưa đúng quy định.

Thanh tra thành phố kiến nghị chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ để điều tra làm rõ hành vi giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10 ha để thực hiện dự án nhưng không có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

