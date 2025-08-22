HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
CLIP: Cận cảnh khu đất sân bay cũ ở Phú Quốc được bán đấu giá 35.000 tỉ đồng

DUY NHÂN

(NLĐO)- Tỉnh An Giang đang khẩn trương kiện toàn các trình tự, thủ tục để tổ chức bán đấu giá khu đất sân bay cũ Phú Quốc sau gần 13 năm bỏ hoang.

Cuối năm 2012, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc được đưa vào khai thác thì sân bay Phú Quốc cũ (được xây dựng từ thời Pháp thuộc) chính thức ngừng hoạt động.

Từ đó, khu đất sân bay cũ rộng khoảng 78,88 ha bị bỏ hoang. Đến tháng 11-2022, UBND tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc cho ban chỉ đạo thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất khu đất này.

Toàn cảnh khu đất sân bay cũ Phú Quốc dự kiến bán đấu giá 35.000 tỉ đồng

Ngày 1-8 vừa qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang báo cáo UBND tỉnh An Giang về việc rà soát thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khu đất sân bay cũ Phú Quốc. Theo đó, qua rà soát hồ sơ pháp lý và trình tự thủ tục đấu giá thì khu đất này hiện chưa đủ điều kiện đấu giá.

Một trong những nguyên nhân chính là quá trình giao UBND TP Phú Quốc (nay là đặc khu Phú Quốc) quản lý, khu đất đang bị một số hộ dân lấn đất, chiếm đất, cất nhà trái phép chưa được xử lý dứt điểm. Đồng thời, quy hoạch chi tiết 1/500 đối với khu đất chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, theo quy định của Luật Đầu tư, đối với dự án khu sân bay cũ Phú Quốc trước khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thì dự án phải được chấp thuận chủ trương đầu tư và sau khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thì thực hiện quy trình, thủ tục hồ sơ chấp thuận nhà đầu tư…

Để hoàn thiện thủ tục bán đấu giá khu sân bay cũ Phú Quốc, Trung tâm Phát triển quỹ đất đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND đặc khu Phú Quốc khẩn trương tham mưu kiện toàn lại việc thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc thực hiện bán đấu giá. Đồng thời, tổ chức thẩm định giá đất cụ thể thông qua hội đồng giá đất tỉnh xem xét phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang, dự kiến nguồn thu từ việc bán đấu giá khu đất sân bay cũ Phú Quốc khoảng 35.000 tỉ đồng.

Nhiều năm nay khu đất này được tận dụng làm bãi đậu xe, tập lái xe, có thời điểm là nơi tụ tập hút chích, tệ nạn xã hội

Theo quy hoạch cũ, khu sân bay cũ Phú Quốc có chỉ tiêu xây dựng công trình cao tối đa 29 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa 12 lần, trong đó đất ở chỉ chiếm khoảng 1,9 ha; đất hỗn hợp chiếm hơn 17 ha. 

Tại đợt điều chỉnh mới nhất, khu đất này được định hướng phát triển thành khu chức năng hỗn hợp đô thị - du lịch, thương mại tài chính mới với hàng loạt công trình cao tối đa 99 tầng. Hệ số sử dụng đất được điều chỉnh tăng lên tối đa 13 lần, riêng các lô đất có yêu cầu đặc biệt về kiến trúc cảnh quan, điểm nhấn đô thị cho toàn khu vực đảo Phú Quốc tối đa 18 lần.

Phối cảnh khu chức năng hỗn hợp đô thị - du lịch, thương mại tài chính mới với hàng loạt công trình cao tối đa 99 tầng tại khu đất sân bay cũ Phú Quốc

Khu đất sân bay cũ Phú Quốc hiện tại và tương lai

Hiện khu đất sân bay cũ Phú Quốc đang chờ hoàn thiện các thủ tục pháp lý để bán đấu giá, dự kiến nguồn thu từ bán đấu giá khu đất là 35.000 tỉ đồng

Ghi nhận của phóng viên tại thời điểm này, khu vực sân bay cũ Phú Quốc đã xây dựng hoàn thiện tuyến đường trục chính Võ Văn Kiệt với quỹ đất trống ở 2 bên đường. Trục đường này kéo dài từ Đông sang Tây, kết nối quảng trường Hồ Chí Minh với Cảng Hành khách quốc tế Phú Quốc.

 

Tin liên quan

Cục Hàng không có ý kiến về quá trình mở rộng sân bay Phú Quốc

Cục Hàng không có ý kiến về quá trình mở rộng sân bay Phú Quốc

(NLĐO) - Cục Hàng không đề nghị Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời Thực hiện các quy định về hàng không dân dụng khi đầu tư mở rộng sân bay Phú Quốc.

Phó Thủ tướng có chỉ đạo về casino tại đặc khu Phú Quốc

(NLĐO)- Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, xử lý kiến nghị về cho người Việt Nam vào chơi casino sau thời gian thực hiện thí điểm tại Phú Quốc.

Hạ tầng sân bay Phú Quốc trị giá bao nhiêu khi chuyển giao từ ACV về UBND tỉnh Kiên Giang?

(NLĐO)- Tài sản kết cấu hạ tầng sân bay Phú Quốc nguyên giá hơn 1.937 tỉ đồng, giá trị còn lại là hơn 1.037 tỉ đồng được ACV chuyển giao UBND tỉnh Kiên Giang.

