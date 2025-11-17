HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

CLIP: Cận cảnh sạt lở nguy hiểm khiến đèo Prenn phải dừng lưu thông

Trường Nguyên

(NLĐO) - Đoạn taluy âm dài hàng chục mét sạt lở xuống bên dưới, mặt đường còn nhiều vết nứt lớn nên tỉnh Lâm Đồng buộc phải dừng lưu thông qua đèo Prenn.

Clip: Cận cảnh đoạn sạt lở trên đèo Prenn

Cận cảnh sạt lở đèo Prenn gây dừng lưu thông tại Lâm Đồng - Ảnh 1.

Sáng 17-11, một đoạn taluy âm trên đèo Prenn tại Km224+600 - Km224+700, hướng từ Đà Lạt xuống đường cao tốc Liên Khương - Prenn bất ngờ bị sạt lở, cuốn một phần đường đèo đổ xuống vực bên dưới.

Cận cảnh sạt lở đèo Prenn gây dừng lưu thông tại Lâm Đồng - Ảnh 2.

Đoạn sạt lở dài theo mặt đường khoảng 100 m, ăn sâu gần một nửa chiều lưu thông từ Đà Lạt xuống cao tốc Liên Khương - Prenn. Đây là tuyến đường cửa ngõ quan trọng của Đà Lạt để về khu vực Đức Trọng, Bảo Lộc và các tỉnh phía Nam.

Cận cảnh sạt lở đèo Prenn gây dừng lưu thông tại Lâm Đồng - Ảnh 3.

Mặt đường đèo Prenn đang có rất nhiều vết nứt chằng chịt từ nơi sạt lở bị sụp xuống, kéo dài phía dưới chân đèo, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở. Do vậy, theo ghi nhận, đoạn đèo từ khu vực ngã ba đèo Prenn - đường vào hồ Tuyền Lâm xuống cao tốc Liên Khương - Prenn đã được lực lượng chức năng phong toả, cấm lưu thông.

Cận cảnh sạt lở đèo Prenn gây dừng lưu thông tại Lâm Đồng - Ảnh 4.

Mặt đường, bờ taluy âm và đất đá của đèo Prenn bị sạt lở xuống vực. Những ngày qua, đặc biệt là từ sáng 16-11 đến sáng 17-11, nhiều nơi của tỉnh Lâm Đồng ghi nhận lượng mưa rất lớn như tại xã D’Ran lượng mưa hơn 125 mm; phường Xuân Hương – Đà Lạt hơn 107 mm và xã Lạc Dương hơn 101 mm.

Cận cảnh sạt lở đèo Prenn gây dừng lưu thông tại Lâm Đồng - Ảnh 5.

Mặt đường đèo Prenn tại nơi sạt lở đang sụt lún, có đoạn thấp hơn mặt đường thời điểm bình thường khoảng 0,5 m.

Cận cảnh sạt lở đèo Prenn gây dừng lưu thông tại Lâm Đồng - Ảnh 6.

Cận cảnh sạt lở đèo Prenn gây dừng lưu thông tại Lâm Đồng - Ảnh 7.

Dải taluy tại nơi sạt lở mất liên kết với mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Cận cảnh sạt lở đèo Prenn gây dừng lưu thông tại Lâm Đồng - Ảnh 8.

Sau khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra hiện trường, đánh giá nguyên nhân và lên phương án khắc phục. Trước mắt sẽ tạm dừng các phương tiện lưu thông qua đèo Prenn, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Cận cảnh sạt lở đèo Prenn gây dừng lưu thông tại Lâm Đồng - Ảnh 9.

Ngoài nơi sạt lở làm hư hỏng mặt đường nêu trên, một số khu vực taluy dương trên đèo Prenn cũng sạt lở rải rác, nước từ phía trên vẫn tiếp tục rỉ, vài điểm có đá lăn từ trên cao xuống.

Cận cảnh sạt lở đèo Prenn gây dừng lưu thông tại Lâm Đồng - Ảnh 10.

Để lưu thông thay thế, người tham gia giao thông có thể đi qua đèo Mimosa (cao tốc Liên Khương - đèo Mimosa - trung tâm Đà Lạt) hoặc đèo Sacom Tuyền Lâm (cao tốc Liên Khương - đèo Sacom Tuyền Lâm - khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm - trung tâm Đà Lạt) trong thời gian cơ quan chức năng khắc phục hư hỏng đèo Prenn.

Tin liên quan

Hóa chất nghi là dầu đổ nhiều trên mặt đường đèo Prenn

Hóa chất nghi là dầu đổ nhiều trên mặt đường đèo Prenn

(NLĐO) - Mặt đường đèo Prenn hướng từ TP Đà Lạt đi Liên Khương xuất hiện vệt bóng loáng, nghi là dầu bị đổ, có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đường cao tốc Liên Khương - Prenn tiếp tục bị cắt trộm dây điện chiếu sáng

(NLĐO) - Sau khi khắc phục sự cố bị cắt trộm dây điện chiếu sáng, tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn tiếp tục bị kẻ xấu cắt trộm.

sạt lở Lâm Đồng Lâm Đồng đèo Prenn phường Xuân Hương - Đà Lạt
    Thông báo