Sạt lở, đóng nhiều đèo, khách kẹt lại Đà Lạt về đường nào?

Trưa 17-11, lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng có trao đổi nhanh với Báo Người Lao Động liên quan đến các tuyến đường kết nối với trung tâm Đà Lạt đang bị sạt lở.

Theo đơn vị này, hiện hai tuyến Quốc lộ 28 và Quốc lộ 28B kết nối Đà Lạt với Phan Thiết đang là tuyến đường an toàn để người dân, du khách từ Đà Lạt xuống vùng đồng bằng và ngược lại.

Sau khi di chuyển từ Đà Lạt qua 2 tuyến Quốc lộ này, các phương tiện có thể lưu thông về TP HCM hoặc ngược ra Bắc thông qua tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Quốc lộ 1.

"Hai tuyến đường này vẫn bị ảnh hưởng mưa từ chiều tối qua đến sáng nay, tuy nhiên xe cộ có thể di chuyển chậm để lên - xuống Đà Lạt" - một lãnh đạo Sở Xây dựng nói.

Trước đó, do ảnh hưởng mưa lớn từ tối 15-11 đến sáng nay, các tuyến đường trên địa bàn tỉnh: Quốc lộ 20, đèo Khánh Lê, đèo Sông Pha và đường đèo Prenn đã xảy ra tình trạng sạt lở, ngập nước và hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ.

Một điểm sạt lở trên tuyến Quốc lộ 20. Ảnh: Lê Giâng

Trong đó, vào lúc 4 giờ ngày 17-11, tuyến Quốc lộ 20 xảy ra tình trạng ngập nước tại đoạn tuyến Km218 - Km218+500, đường bị ngập sâu không lưu thông được.

Hiện Sở Xây dựng phối hợp với UBND xã Hiệp An - Đà Lạt, Phòng Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan, tổ chức cấm các phương tiện lưu thông qua đoạn tuyến trên để đảm bảo an toàn giao thông; riêng đoạn qua đèo Đ'ran đang cấm lưu thông từ ngày 30-10-2025.

Đèo Prenn sạt lở 1/2 mặt đường. Ảnh: Lê Giang

Trên tuyến Quốc lộ 27C, vào lúc 22 giờ ngày 16-11, tại Km45 (địa phận tỉnh Khánh Hòa) đã xảy ra tình trạng sạt lở taluy dương, đất đá và cây cối tràn xuống mặt đường làm vùi lấp 1 phương tiện xe khách.

Hiện nay, giao thông qua tuyến quốc lộ 27C bị chia cắt, không thể lưu thông. Sở Xây dựng đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại Km114 trên địa bàn tỉnh và tổ chức hốt dọn các điểm sạt lở taluy dương đoạn qua địa phận tỉnh Lâm Đồng.

Sạt lở tạo vực sâu nguy hiểm trên đèo Prenn. Ảnh: Lê Giang

Trên đường đèo Prenn, vào lúc 9 giờ sáng nay, tại đoạn Km224+600 - Km224+700 dài khoảng 100 m đã xảy ra sạt lở kè chắn taluy âm, 1/2 nền đường hướng từ Đà Lạt đi TP HCM bị sạt.

Hiện nay, Sở Xây dựng đã phối hợp phân luồng giao thông theo hướng qua đèo Mimosa, tuyến đường qua khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm nên việc lưu thông lên trung tâm Đà Lạt và ngược lại vẫn đảm bảo.

Các đoạn tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến còn lại lưu thông bình thường.