CLIP: Cận cảnh tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tiếp tục "hoãn" khai thác tạm

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 54 km, đi qua 2 địa phương Đồng Nai (34,2 km) và TPHCM (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ 19,8 km). Dự án được khởi công tháng 6-2023, dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2025.

Dự án được chia thành 3 thành phần, hiện thành phần 3 (thuộc TPHCM) đã hoàn thành; thành phần 2 (thuộc Đồng Nai) đang hoàn thiện các công đoạn cuối; còn thành phần 1 thi công chậm hơn, dự kiến quý 2/2026 mới xong.

CLIP cận cảnh cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Đồng Nai) tiếp tục "hoãn" khai thác tạm

Mới đây, Ban Quản lý dự án 85 (Ban 85) đã có báo cáo gửi Bộ Xây dựng liên quan kế hoạch đưa tuyến chính dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1 vào khai thác tạm.

Theo đó, Ban 85 xin điều chỉnh lùi thời gian đưa vào khai thác tạm tuyến chính sang tháng 4 thay vì thông xe trong tháng 3 theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Về nguyên nhân xin lùi thời gian thông xe dip cuối tháng 3-2026, Ban 85 lý giải phải xem xét điều chỉnh phương án tổ chức giao thông và nhà thầu gặp một số khó khăn dẫn đến tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại chậm.

Theo nội dung làm việc giữa Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Cục Cảnh sát giao thông, hiện nay dự án mở rộng cao tốc đoạn TPHCM - Long Thành đang triển khai thi công và phải hoàn thành trong năm 2026.

Do đó, cần thu hẹp, không sử dụng 2/4 làn xe qua trạm thu phí Quốc lộ 51.

Vì vậy, việc phân luồng cho phương tiện từ Quốc lộ 51 qua trạm thu phí này để vào tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là không khả thi.

Đồng thời, trong thời gian dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa đưa vào khai thác, chỉ có duy nhất một hướng kết nối từ Quốc lộ 51 vào đường Bưng Môn (đường ngang do địa phương quản lý) và đi trên đường gom để kết nối vào tuyến chính cao tốc tại Km16+275. Ban 85 cũng đã điều chỉnh bổ sung phương án tổ chức giao thông theo hướng kết nối này.

Song song đó, nhà thầu đang đối mặt nhiều khó khăn trong huy động nhân công, giá cả vật tư, xăng dầu biến động mạnh dẫn đến tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại chậm. Trong đó, có một số hạng mục phải điều chỉnh, bổ sung.

Cụ thể, mặt đường hiện trạng của đường Bưng Môn (kết nối cho phương tiện từ Quốc lộ 51 vào cao tốc theo phương án tổ chức giao thông điều chỉnh) đã hư hỏng nặng, xuống cấp, nhiều vị trí ổ gà, ổ voi cần khắc phục để đảm bảo lưu thông an toàn.

Để xử lý các bất cập trên, Ban 85 dự kiến sẽ hoàn thành các hạng mục này vào trước ngày 10-4.

Đồng thời, các nhà thầu cũng phải bổ sung, thi công một số đoạn đường gom tạm (đoạn Km30+060 đến Km30+220; Km30+433 đến Km30+745) nằm trong mặt bằng giai đoạn 2 của dự án do mặt bằng thi công đường gom theo thiết kế chưa được địa phương bàn giao.

Ban 85 kiến nghị Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai giao các cơ quan chức năng phối hợp đơn vị xem xét, thống nhất và hỗ trợ thực hiện phương án phân luồng, tổ chức giao thông cho xe cộ đi từ quốc lộ vào đường Bưng Môn, đảm bảo thông suốt và an toàn.

Trước đó, Ban Quản lý dự án 85 từng dự kiến thông xe tạm tuyến này trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thực địa, đoàn kiểm tra liên ngành cho rằng công trình chưa đủ điều kiện khai thác tạm, yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục và hồ sơ pháp lý.

Theo phương án phân luồng mới, các phương tiện ra khỏi cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây để vào Quốc lộ 51, sau đó rẽ vào đường Bưng Môn cách đó khoảng 200 m rồi vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu